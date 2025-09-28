俳優の荒木飛羽（とわ）が２８日、都内で２０歳を迎えたことを記念した写真集「２０」（ワニブックス刊）の発売記念取材会を行った。

荒木は子役を経て、日本テレビ系ドラマ「あなたの番です」や映画「耳をすませば」、Ｎｅｔｆｌｉｘ「Ｆｉｒｓｔ Ｌｏｖｅ 初恋」など話題作に立て続けに出演している。

写真集は山梨・河口湖や都内などで撮影。「２０歳の記念に写真集を出させていただき、感謝しています。１０代最後と２０歳になる自分の成長を見て欲しい。（できばえは）１００点をつけたいですけど、ファンの方にもっと高い点数つけてもらえたらうれしい」と笑顔で語った。

本書では、溺愛する１０歳下の実弟も登場し「（編集者に）提案していただき、弟も出ることになった。一緒に撮った写真が一番いい笑顔が出ている」と、兄弟ならではの自然体な表情をアピールした。

この日が２０歳の誕生日であったことから、取材会ではサプライズでケーキも登場。「今までと変わらず楽しい一年にできたら。お芝居ではいろんな役を演じて（表現の幅を）広げていきたい。スポーツ系の作品や、アクションをやったことないので挑戦したい」と抱負を語っていた。