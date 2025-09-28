男性ユニット「THE RAMPAGE」の武知海青（27）が28日、東京・後楽園ホールで所属するプロレス団体「DDTプロレスリング」の初のタイトル戦に挑戦し、勝利を飾った。

上野勇希、To−yとの3人タッグ。場外乱闘では観客席に投げ飛ばされ、倒れ込む武知に棒やパイプ椅子で殴打の応酬。背中は真っ赤に腫れ、武知をたたく棒が砕け散るほどの激しい攻撃に、会場からは悲鳴が上がった。

顔面へのかみつきなど、相手からの反則技に苦戦しながらも、武知は打点の高いドロップキッや雪崩式ブレーンバスターといった大技で反撃。「海青コール」を浴びながら、最後には相手を押さえ込み3カウントを奪取。初のタイトル戦を見事勝利で飾った。

体を真っ赤に腫らした武知はベルトを手に「チャンピオンになりました」と宣言し「正直今までで一番しんどい戦いだった」と顔をゆがめながら戦いを回顧。「ただ、ここでしか感じられないものがありますし、皆さんもここでしか得られないエナジーや幸せ、刺激、いろなものを探し求めてここに来ていると思う。それは僕らも同じ。これからもいろんな戦いがある。最後まで皆さんがワクワクするような刺激だらけの1日になると思う。最後まで一緒に楽しんで盛り上がっていきましょう」と呼びかけた。

武知は今年6月にDDTプロレスリングに入団を発表。グループのパフォーマーとレスラーの二刀流としてのスタートを切っていた。