¡ÚÂîµå¡ÛÊ¿ÌîÈþ±§¤Ï½éÀïÇÔÂà¡¡À¤³¦1°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¤â1-3¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡ÒÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ó
¡þÂîµå WTTÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(9·î25Æü¡Á10·î5Æü¡¢Ãæ¹ñ)
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¿ÌîÈþ±§Áª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¯33°Ì)¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÂ¹±ÏèµÁª¼ê(Æ±1°Ì)¤Ë1¡Ý3(5¡Ý11¡¢11¡Ý5¡¢2¡Ý11¡¢7¡Ý11)¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÏWTT¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÂç²ñ¡£¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«¡¼¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤éÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿ÌîÁª¼ê¤Ï6·î¤ËÃæ¹ñ¡¦Ä¶µé¥ê¡¼¥°¡Ö¿¼圳Âç³Ø¥Á¡¼¥à¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤³¤ÇÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¹±ÏèµÁª¼ê¤È¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¤òÁÈ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÀï¤«¤é¶¯Å¨¤¬Áê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÌîÁª¼ê¤Ï¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¦¤â¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤¿Â¹±ÏèµÁª¼ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢1-2¤È³³¤Ã¤×¤Á¤Ø¡£Âè4¥²¡¼¥à¤Ï¸·¤·¤¤¹¶¤á¤Ë¤â¿©¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£