ノルウェージャンは、ボーイング737-8型機30機を確定発注に切り替えた。

2017年にボーイング737 MAXを初受領した最初のヨーロッパの航空会社で、大西洋横断路線でボーイング737−8型機を運航して初の航空会社でもある。

2017年以来、初となるボーイングへの直接発注で、発注残は80機に拡大する。2022年には発注内容を再編し、同型機50機を確定発注、30機をオプションとしていた。オプションの行使に伴い、納入時期の調整にも合意した。完納は2031年を予定しており、リース満了や市場動向に連動した、効率的かつバランスの取れた機体更新が実現できるとしている。

ノルウェージャンのゲイル・カールセン最高経営責任者（CEO）は、「この画期的な航空機の発注は魅力的な条件で、当社の計画的な成長と持続可能性の目標を支える形で、機体増強を確実にします。オプションを行使し、納入プロファイルを調整することで、柔軟性を維持しながら、欧州で最も近代的で燃費効率の高い機体の一つを運用するというコミットメントを強化します。これらの航空機は、排出量を削減するだけでなく、お客様にさらに優れた旅行体験を提供します。今回の発注を通じて、ボーイングとの強固な長期的パートナーシップを拡大できることを嬉しく思います」とコメントした。