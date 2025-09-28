Ï¢ÇÆ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂç¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ª28ºÐ³°Ìî¼ê¡õ27ºÐº¸ÏÓ¤Ë¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡ªÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ï¡Ö·Ð¸³¤Îº¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤êÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡¸µÃæÆü´ÆÆÄ¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¤È¸µDeNA´ÆÆÄ¤ÎÃæÈªÀ¶»á¤¬¡¢9·î28Æü¤ÎTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎËÁÆ¬¤Î¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿Æ±27Æü¤Ë¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÂç¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î´¿´î¤ÎÆ¹¾å¤²¥·¡¼¥ó
¡¡¼Ú¶â7¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤é¡¢Ãù¶â33¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¡£Íî¹ç»á¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀïÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸å¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼«¿®¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éºÓÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÌ¾ÊªÉ¾ÏÀ²È¤Ï¡¢ÅêÂÇ¤Î¼ì·®Áª¼ê¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡×¤À¡£ÃæÈª»á¤Ï¥×¥í6Ç¯ÌÜ28ºÐ¤ÎÌøÄ®Ã£¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÄÀÂÚ¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ÌøÄ®¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤ÏÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤ÇÀå¤ò½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡ÖËÜÅö¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ÎMVP¤ò¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÌøÄ®¤Ï27Æü¸½ºß¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.296¡¢Æ±¥È¥Ã¥×¤Î½ÐÎÝÎ¨.386¤È¤¤¤¦¥Ï¥¤¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íî¹ç»á¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤òÀä»¿¡£¡ÖÌîµå¤Ï¹¶·â¤è¤ê¤â¼é¤ê¤ò½ÅÅÀÅª¤È¤·¤¿Àï¤¤Êý¤ò¤¹¤ëÊý¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È¼ÂÁ©¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃæ¤Ç¤âÀèÈ¯¤Î4¿Í¡ÊÍ¸¶¹ÒÊ¿¡¢¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡¢Âç´ØÍ§µ×¡¢¾åÂôÄ¾Ç·¡Ë¤ÇÃù¶â27¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¡£Ãæ¤Ç¤â¼«¿È½é¤á¤Æµ¬ÄêÅêµå²ó¿ô¤ËÅþÃ£¤·¡¢13¾¡¡Ê5ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿Âç´Ø¤ò¡Ö¤è¤¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤¢¤²¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï2°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¤âÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¿·¾±¡Ê¹ä»Ö¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¤è¤¯¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È·ã¾Þ¡£¡ÖÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤¬¼çÂÎ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¡¢¼ã¼ê¼çÂÎ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¡£ºÇ¸å¤Ï¤½¤³¤Ç·Ð¸³¤Îº¹¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾¡ÇÔ¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]