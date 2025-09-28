¡È¿·¹ñÊõ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê27¡Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö´°àú¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤¬åºÎï¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á
¡¡¡È¿·¹ñÊõ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦±Ý¸¶°ÍÆá¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö´°àú¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤¬åºÎï¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û±Ý¸¶°ÍÆá¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2024Ç¯2·î29ÆüÈ¯Çä¤Î¼Ì¿¿½µ´©»ï¡ØFRIDAY¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ý¸¶¡£Instagram¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1ÈÖ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ÀÖ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ä¹õ¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»¨»ï»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26Æü¤â¡¢¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬ ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¤Ç¤¹¤Í¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë