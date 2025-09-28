¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¡¾¾ÃÝ·ÝÇ½¡Ö±ßËþÂà¼Ò¡×¸å¤ÎÇ¯¼ý¤Ï2²¯±ß¡©±½¤Ë¸ÀµÚ¡¡ËÜÅö¤ÎÇ¯¼ý¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ªºÊ¤È¡ÖÆó¿Í»°µÓ¤Ç¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê43¡Ë¤¬28Æü¡¢TBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦45¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤«¤éÆÈÎ©¸å¤ÎÇ¯¼ý¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï¡Ö¸å¤ÇÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼ì¾¡¤Ë¸À¤¦¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥®¥ã¥é¤¨¤¨¤é¤·¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦»þµë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸¬µõ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¹¤¬¤ë½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¾ðÊó¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿Ê¹ÔÌò¤ÎÆ±¶É¡¦»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î±½¤È¤·¤Æ¡Ö¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¤â¤¦¤±¤Þ¤¯¤ê¡¢Ç¯¼ý¤Ï2²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö50²¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¤¤±¤É°ú¤¤¤¿¡ª¡×¤È¤¹¤°¤Ë¤¦¤½¤À¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï2²¯±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤«¤é¡Ö¤¢¤ì¡¢²¿³ä¤°¤é¤¤¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤â¤ó¤Û¤ó¤Þ¡¢2000Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â2000Ëü±ß¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤è¤¦Æ¯¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢2000Ëü¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö2000Ëü¤Ç¤âÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×¤È´¶¿´¤·¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤â¤¦¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¡£¤â¤¦¿©¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤òÂà½ê¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î6·î¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤«¤é»Ë¾å½é¤Î±ßËþÂà¼Ò¡£»Ë¾å½é¤Î±ßËþÂà¼Ò¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¦¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¤â¤¦¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÃÏÆ»¤Ë¡¢¸«¹ç¤Ã¤¿¤ªµëÎÁ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡£ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ê¤ó¤«¤¦¤½¤¯¤µ¤¤¤Ê¤¢¡×¤È²ø¤·¤à¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¡ª¸À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¿®¤¸¤Þ¤¹¤«¤é¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤ÆÀ©»ß¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÊ¤¬¼ÒÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡