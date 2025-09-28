元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が28日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」（日曜前10・25）に出演。新たに購入したアロハシャツを披露した。

一茂は昨年6月に79万8000円で黒のビンテージアロハを購入。今年3月には約150万円に値上がりした。さらに今月21日の放送では、京都のビンテージショップ・カプリの代表の田中さんに店で販売する場合の値段を聞いたところ、約300万円だったと紹介されていた。

今回一茂は、赤のアロハを着用。前回と同じで、バックプリントにはトーチ・フィッシャーマンが。ビンテージシャツに詳しいMCのかまいたち・山内健司は「トーチ・フィッシャーマン自体が、まあない。多分、黒と赤の両方持ってるのは日本で一茂さんだけ」と説明した。

一茂が「42万円」と値段を明かすと、山内は「激安！」と驚いた。

そこで番組は田中さんにインタビュー。一茂のアロハの価値について「凄すぎます。こういう仕事をしていると、1回は手に入れたい有名な柄。配色としてあり得ない。赤い空、たいまつ、魚を狙う。すごい」

42万円で購入したことには「ひぇ〜！うそ？激安ですよ。80万円で買います。もっと高い値段でお客さんすぐ買います。これ5色あったとしましょう。5色コンプリートで1000万円で買う人いると思う」とコメントした。