4»ù¤ÎÊì¡¦²ÃÆ£²Æ´õ¡¢¡È¥ï¥ó¥ª¥Ú¡É¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿Â©»Ò¤Î±¿Æ°²ñ¤òÈäÏª¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¡×
¡¡4»ù¤ÎÊì¤ÇÇÐÍ¥¡¦²ÃÆ£²Æ´õ¡Ê40¡Ë¤¬27Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂ©»Ò¤Î±¿Æ°²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¡×±¿Æ°²ñ¤ò³Ú¤·¤à²ÃÆ£²Æ´õ¤ÎÂ©»Ò
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°²ñ¤Ç¤ÎÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö°ìÈÖ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤½ê¤¬Æ°²è¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¡ÄÄ¹½÷¤Ë¼Ì¿¿Ã´Åö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÆ°²è¤ÈÀ¼±ç¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹½÷¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯5·î¤ËÂè4»Ò¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢¡Ö1ºÐÈ¾¤Î¤ª¤ó¤Ö¤Ë¹ø¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆüµ¯¤¾å¤¬¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ªÈè¤ìÍÍ¡¼!!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤ªÈè¤ìÍÍ ¹ø¤ÎÌµ»ö¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï2014Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£16Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢19Ç¯2·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢21Ç¯1·î¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¡¢24Ç¯5·î¤ËÂè4»Ò¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¡×±¿Æ°²ñ¤ò³Ú¤·¤à²ÃÆ£²Æ´õ¤ÎÂ©»Ò
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°²ñ¤Ç¤ÎÂ©»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò2Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö°ìÈÖ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤½ê¤¬Æ°²è¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤Ç¡ÄÄ¹½÷¤Ë¼Ì¿¿Ã´Åö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÆ°²è¤ÈÀ¼±ç¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¹½÷¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯5·î¤ËÂè4»Ò¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿²ÃÆ£¤Ï¡¢¡Ö1ºÐÈ¾¤Î¤ª¤ó¤Ö¤Ë¹ø¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆüµ¯¤¾å¤¬¤ì¤ë¤«¿´ÇÛ¡Ä¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ªÈè¤ìÍÍ¡¼!!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤ªÈè¤ìÍÍ ¹ø¤ÎÌµ»ö¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï2014Ç¯6·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£16Ç¯7·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢19Ç¯2·î¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢21Ç¯1·î¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¡¢24Ç¯5·î¤ËÂè4»Ò¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£