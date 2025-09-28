¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃÏÌ¾¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö³ùÁÒ»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï9·î2¡Á3Æü¤Î´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷238¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÃÏÌ¾¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃÏÌ¾¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
¸»ÍêÄ«¤¬ËëÉÜ¤ò³«¤¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÅÚÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤âÊ¸²½ºâ¤¬È¯·¡¤µ¤ì¤ë°ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤¡¢»³¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¤¬Áö¤ë³¤±è¤¤¤äÉ÷¾ð¤¢¤ë·úÊª¤¬ÍÏ¤±¹þ¤à³¹ÊÂ¤ß¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤È»û±¡¤¬Â¿¤¤³ùÁÒ»Ô¤Ï¡¢³ùÁÒÂçÊ©¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¾®Ä®ÄÌ¤ê¤Ê¤É´Ñ¸÷Ì¾½ê¤âÂ¿¤¤¡¢¤³¤ÎÃÏÌ¾¤òÉÕ¤±ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¡¢¤³¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤»¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤â´Ñ¸÷ÃÏÅª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¾ì½ê¤À¤«¤é¡×¡Ê30ÂåÃËÀ¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÎò»ËÅª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤ÈÉ÷³Ê¤¬½Ð¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö³ùÁÒ¤ÎÊ¸»ú¡¢ÃÏÌ¾¤Î°õ¾Ý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝËÇ°×¹Á¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤¿Îò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÂåÅª¤Ê·Ê´Ñ¤È¡¢Ãæ²Ú³¹¤äÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ê¤É¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ¤â¹â¤¯¡¢Åìµþ¤ä±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤Íè¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½»¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âË¬¤ì¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅÔ»Ô¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤ä¹ÁÄ®¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¤¬½Ð¤»¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤ÎÅÔ²ñ¤À¤«¤é³Ê¹¥¤¤¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¹ÁÄ®¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬¤¢¤ê¡¢³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¶Á¤¤âÃ»¤¯¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤¹¤ë¤È±Ç¤¨¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¤ÏÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤µ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ç¹ñºÝÅª¡×¡Ê50Âå²óÅú¤·¤Ê¤¤¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
ÀÆÆ£ ÍºÆó
¿·³ã½Ð¿È¡¢ÀÅ²¬ºß½»¤Î¸µ¥×¥í¥É¥é¥Þ¡¼¡£¥é¥¤¥¿¡¼¼¹É®Îò¤ÏÌó8Ç¯¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Èfiat500¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏeSports¤Î»î¹ç´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥óMC¤òÃ´Åö¤¹¤ëPodcastÈÖÁÈ¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤Æó¾öÈ¾¡Ã¥Û¥ó¥È¤ÏÌÌÇò¤¤½»¤Þ¤¤¤ÎÏÃ¡×¤òSpotify¤äApplePodcast¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)
