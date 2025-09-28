月の年金11万5000円「やっと自分の時間ができた。妻と一緒に出かけたい」働く66歳男性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、埼玉県在住66歳男性のケースをご紹介します。
その理由として、65歳を超えても正社員として働いているため「厚生年金が全額支給停止されています。ただ今も雇用されているので生活が成り立っている」と語っています。
ひと月の支出は約「28万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
今後も「正社員として70歳まで雇用される予定」だそうで、しばらくは安定した収入を得られる見込み。そのため「年金は貯蓄しています」とあります。
今後については「完全に年金生活になったら、生活費が足りるか分からない」と不安を吐露。
一方で、現在はワークライフバランスが取れていて「やっと自分の時間ができた。妻と一緒に出かけたい」と現役時代の忙しさから解放された喜びも語っていました。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、埼玉県在住66歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
同居家族構成：本人、妻（66歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：埼玉県
雇用形態：正社員
年収：660万円
現在の預貯金：600万円、リスク資産：0円
これまでの年金加入期間：厚生年金480カ月、企業年金（期間の回答なし）
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（在職老齢年金制度により全額支給停止）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金5万円
配偶者の年金や収入：障害年金83万円（年額）
「厚生年金が全額支給停止になっている」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として、65歳を超えても正社員として働いているため「厚生年金が全額支給停止されています。ただ今も雇用されているので生活が成り立っている」と語っています。
ひと月の支出は約「28万円」。年金だけでは「毎月足りない」と回答されています。
「技術系コンサルとして週5日勤務」現在も「技術系コンサルとして週5日勤務」していて「年660万円」ほど稼いでいるという投稿者。年金で足りない支出についてはその「給与から引き出し」て賄っているとのこと。
今後も「正社員として70歳まで雇用される予定」だそうで、しばらくは安定した収入を得られる見込み。そのため「年金は貯蓄しています」とあります。
「現役時代は家にほとんどいなかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「家のローンや子どもの学費などの支払いのために、仕事に打ち込んでいたため家にほとんどいなかった。子どもたちと一緒に遊べなかったし、老後資金を作れなかった」と後悔を口にします。
今後については「完全に年金生活になったら、生活費が足りるか分からない」と不安を吐露。
一方で、現在はワークライフバランスが取れていて「やっと自分の時間ができた。妻と一緒に出かけたい」と現役時代の忙しさから解放された喜びも語っていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)