終活は、自分の死後を考える悲しい作業とは限りません。本心と向き合う時間が、今を生きるための支えになることも。実際に準備をしたという、3人の心情は――。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

パートナーの願いに心が揺らいだ

離婚後、雑貨の輸入事業を立ち上げ、社長業に奮闘していたマナミさん（66歳・仮名＝以下同）。8年前、久しぶりの中学の同窓会で、同じクラスだったマコトさんと再会、すぐに意気投合したという。

「彼は事業を廃業したばかり。独身で完全フリーだったので、これ幸いと私の会社を手伝ってもらうことにしたんです」

はじめは人手不足解消のためだったが、だんだんと気のおけない相棒になっていった。2人で住むマンションを共同購入して《新婚》生活が始まった。

「結婚はもうこりごりだったので、仕事上のパートナーのような、事実婚のような関係が心地よかったですね」

そんな関係が揺らいだのは、ともに生活をはじめて2年が過ぎたころ。定期健診でマコトさんにステージ4の大腸がんが見つかったのだ。

「離婚以来シングルマザーでがんばってきて、やっと頼れるパートナーと出会えたのに……。顔には出さないように努めたものの、ショックでした」

病院での検査に毎回付き添っていたマナミさんだったが、主治医から治療方針の説明を受け、さまざまな同意書にサインする段になって、法的には婚姻関係にないことが壁となった。マコトさんには姉がいるものの、そりの合わない姉には頼みたくないという。



（写真：stock.adobe.com)

「結婚を決めたのは、彼が自分の姓の下に私の名前を書いて、続柄に『妻』と書いた入院手術の連帯保証書の下書きを見せたときです。半分冗談めかしていたけれど、彼の本音が見えたようで切なかったですね」

マナミさんは、離婚後も旧姓に戻さず元夫の姓のままにしていた。というのも、手続きが煩わしかったからだ。マコトさんにマナミさんの元夫の姓を名乗らせるわけにもいかず、マナミさんが再び姓を変えることになるのも仕方なかった。

「慌てて婚姻届を出して、あちこちで手続きしながらの看病は疲れましたが、何とか力になりたい一心でした」

手術が無事終わって小康状態にあったころ、知り合いから「遺影撮影会」の案内を受けた。プロのカメラマンによるスタジオでのポートレート撮影だという。マナミさん自身は終活に興味があったので、撮影に参加したいと思ったが、死を意識しているだろうマコトさんにはリアルすぎると、マナミさんは誘うのを躊躇した。

「ところが話してみると彼はノリノリで、めったにない機会だから2人で参加しようと言い出したんです。たしかに、初めて経験するスタジオ撮影は刺激的でした」

2人を含めて参加者は5人。本格的なライティングとプロによるメイク、カメラマンの指示で順番にポーズをとっていると、気分も上がってくる。

「シャイな彼が、カメラの前でポーズを決めたり笑顔を見せたりしているので、涙が出そうになりました。私たちが新婚だと知ったカメラマンさんが、ツーショット写真を撮ってくれたんです。遺影撮影会でツーショットを撮るなんて、なかなかないですよね。私たちにとっては、まるでウェディングフォト（笑）。何より、出来上がりを見たとき彼が心底うれしそうで、撮ってよかったです」

彼の覚悟が目に焼き付いて

結婚から1年後、マコトさんは亡くなった。

「闘病の日々だった夫婦生活の一番の思い出が、遺影撮影会への参加でした。あのとき私は彼の覚悟を見たような気がしています。思いきり明るく、なんのてらいもなく撮影に臨んでいた姿が、目に焼き付いているんです」

妻として夫を看取ったあとは、喪主の立場で葬儀を仕切った。初めて会うマコトさんの姉や姪たちと相談して、マコトさんの実家の菩提寺に納骨し、仏壇も引き継ぐことに。

「彼の実家のことはまったく知らなかったし、付き合いのなかった親戚とどんな会話をしていいかもわかりませんでした。結婚式もしていないので、彼の親族も、私とどうかかわりを持つべきか悩んだでしょうね。すべては、彼を看取ってから初めて経験することばかりでした。結局、位牌は菩提寺に預け、仏壇は供養して廃棄しました。手元に残したのは一緒に撮ったこの写真だけ」

遺影撮影会は、死を意識したマコトさんと過ごした濃密な時間だった。その思い出が2人の生きた時間の証しとなり今も支えてくれている、と遺影を見つめながら話すマナミさんだ。

＜２につづく＞