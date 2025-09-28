ミスド「クリーミーパイ」季節限定で登場！ 台湾屋台気分が楽しめる「飲茶」も同時発売
「ミスタードーナツ」は、10月1日（水）〜2026年3月下旬の期間、「ミスドゴハン」シリーズとして「クリーミーパイ」3種類と「飲茶」3種類を、全国の店舗で発売する。
【写真】台湾屋台気分を満喫！ 麺を使った「飲茶」も
■軽食やランチにぴったり
今回発売されるのは、クリーミーなシチューやラザニア風の具材、コーンクリームをサクサクのパイで包んで焼き上げた「クリーミーパイ」と、細麺に具材やスープを合わせた台湾屋台グルメ「飲茶」の季節限定メニュー。
軽食にぴったりなパイには、マッシュルームとまいたけにチキンが入ったクリームシチューを合わせた「きのことチキンのクリームシチューパイ」や、マカロニ入り完熟トマトのミートソースにクリーミーなホワイトソースプラスした「ミートソースのラザニア風パイ」が用意される。
また、スーパースイートコーンを使用したつぶつぶ食感のコーンクリームフィリングをサクサクのパイ生地で包んだ「つぶつぶコーンクリームパイ」が登場。いずれも、電子レンジ（500W）で約10〜20秒温めた後、トースターで約1〜2分焼くのもおすすめだという。
一方、気軽に台湾屋台気分が楽しめる飲茶からは「台湾風やわらか煮豚麺」を展開。台湾の郷土料理「炕肉飯（コンローハン）」の甘辛く煮込んだ煮豚と、半熟風玉子を麺にトッピングした一品で、ゴロっと具材とスープが麺との相性抜群だ。
そのほか、もちもちでつるんとした食感の水餃子を麺にトッピングした「台湾風もちもち水餃子麺」と、昨年好評だった豆乳野菜麺スープの豆乳を増量しコク深くまろやかな味わいに仕上げた「台湾風ピリ辛豆乳野菜麺」も販売され、魅力たっぷりのメニューがそろう。
