¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¾¡ËóÎÍ¡¡Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¸åÈ¾¤Ø¡¡3ÂÇº¹¤Ë²ÏËÜÎÏ¡¢¾®ÌÚÁ¾¶¬¡¢¾®Ê¿ÃÒ
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ª¡¼¥×¥óºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯9·î28Æü¡¡ÂçºåÉÜ¡¡Àô¥±µÖCC¡á6993¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡ºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¾¡ËóÎÍ¡Ê29¡á¥í¥Ô¥¢¡Ë¤¬ÄÌ»»20¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3ÂÇº¹¤Î2°Ì¤Ë²ÏËÜÎÏ¡Ê25¡áÂçÏÂ¾Ú·ô¡Ë¡¢¾®ÌÚÁ¾¶¬¡Ê28¡á¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î²ð¸î¡Ë¡¢¾®Ê¿ÃÒ¡Ê36¡áAdmiral¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡6ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¼«¿È½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿ÌÚ²¼ÎÇ²ð¡Ê34¡áAKRacing¡Ë4ÂÇº¹¤Î5°Ì¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤«¤é½Ð¤¿ÊÒ²¬¾°Ç·¡Ê27¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÏÄÌ»»15¥¢¥ó¥À¡¼¤Î6°Ì¡£Æ±¤¸¤¯2°Ì¤«¤é½Ð¤¿´äÅÄ´²¡Ê44¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤ÏÄÌ»»11¥¢¥ó¥À¡¼¤Î29°Ì¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÍî¤È¤·¤¿¡£