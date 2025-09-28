¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¥«¥à¥«¥à¡×½Ð±é¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê49¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ê2021Ç¯¸å´ü¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿¼ÄÅ¤¬8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¤ÇµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤¿¥ª¥À¥®¥ê¡¢¼çÂê²Î¤òÄó¶¡¤·¤¿²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖEGO-WRAPPIN'¡×¿¹²í¼ù¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£¥ª¥À¥®¥ê¤Ï±Ç²è²½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿»þ¤«¤é¡Ö¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï21Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÊìÌ¼Â¹»°Âå¤Ç¿¼ÄÅ¤Ï2¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤ë¤¤¤ò±é¤¸¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤ÏÉ×¤È¤Ê¤ë¾û°ìÏº¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤Ï¡Ö¥«¥à¥«¥à¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·ë¶É¥«¥à¥«¥à¤Î¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤¿¤Î¤âËÍ¤Ï¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¿¼ÄÅ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡×¤È¤·¡ÖÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¿¼ÄÅ¤â¡Ö¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê°¦¾ð¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£