段ボールや毛布、手押し一輪車などを使って楽しみながら学べる「防災スポーツ」という取り組みがあります。災害を想定した訓練の一環として、体を動かして防災の行動や知識を身につけていきます。桐谷美玲キャスターが、小学校3年生と一緒に体験しました。

■“スポーツ感覚”で楽しく学べる防災訓練

都内の小学校。体育館で行われていたのは…

児童

「がんばれー！」

子どもたちが楽しんでいるこちら、実は、防災訓練の一環です。体を動かすスポーツの動きを取り入れて学べる「防災スポーツ」という取り組みです。

こちらの学校で毎年、3年生が受けているというプログラム。私も一緒に参加させてもらいました。

まずは、火災現場を想定した訓練です。

煙を吸い込まないために、片手で口を押さえながら姿勢を低くして素早く進みます。段ボールで視界の悪さも体験。

■段ボールを使ってタイムを競う…これも訓練

桐谷美玲キャスター

「はい、やります！」

スタッフ

「（ここまでの）最高記録12秒です」

桐谷キャスター

「それはちょっと無理です…できるかなぁ」

防災スポーツは、子どもたちが楽しみながら防災を学べるように、タイムを競うのも特徴。全力で進みますが…

桐谷キャスター

「まだですか」

スタッフ

「ゴールです」

桐谷キャスター

「きつい…予想以上に大変です」

■災害現場をイメージ 体を動かして身につける

児童

「何秒だった？」

桐谷キャスター

「21秒だった」

児童

「私より速い！」

体験している子どもたちには、楽しみながら学びも。

児童

「やる前は、こうやって進むだけだから難しくないかなと思ったけど、意外と（前が）見えないから難しい」

桐谷キャスター

「実際に災害現場だと、煙がもくもくして見えないけど」

児童

「もうちょっと練習、頑張りたい」

■手押し一輪車レース “災害後の片付け”に

こちらのものを運ぶ訓練も、タイムを競うレース形式。

桐谷キャスター

「一輪車やったことある？」

児童

「やったことないです」

桐谷キャスター

「私も一輪車、あんまり押したことなくて…できるかな」

災害時には、土砂やがれきが道に散乱していることも。そんなとき、小回りの利く手押しの一輪車はものを運ぶのに便利です。重さやバランスに気を配りながら進むことで、災害後の片付けの大変さをイメージします。

児童

「後ろから前に勢いをつけて」

児童

「くねくねは、ちゃんと曲がりたい場所でこうして」

桐谷キャスター

「わかった！やってみます」

児童

「頑張ってください！」

先に体験した子どもたちにアドバイスをもらって、いざスタート。

スムーズに進み、無事クリア。

スタッフ

「速い、32秒」

児童

「おおー！」

桐谷キャスター

「ありがとう、アドバイスもらったからできたよ」

■被災の経験から“防災×スポーツ”

防災スポーツを考案したのは、阪神・淡路大震災で被災した経験を持つ篠田大輔さん。

都市防災の専門家らと開発したこのプログラムを、小学校などからの依頼を受け、実施しています。

株式会社シンク 代表取締役 篠田大輔さん

「家具が倒れて、埋もれた家族を助け出したり、協力し合いながら水とか物資を運んだり」

「当時いろいろ経験したことは、体を動かすことにリンクしていたので、防災対策とスポーツを組み合わせたプログラムを作った」

■身の回りのものを活用して防災対策

こちらは毛布を“担架”代わりにして、重さ約20キロの人形を安全に素早く運ぶレース。

桐谷キャスター

「せーの、よいしょ、乗るね」

必要なものがすぐに手に入るとは限らない災害現場、身の回りのものを活用することの大切さを学びます。

児童

「段差とかも本当にあったときに気をつけないと」

桐谷キャスター

「本当の段差だったら、もっとガタガタしているかもしれないもんね」

桐谷キャスター

「本当の災害現場だったらもっと足元が悪いとか、そういうところまで考えながらやっているのがすごい」

「避難訓練とか防災訓練を、楽しいものと思ったことがなかったので、あんまりやった内容も覚えていないのが正直なところなので、こうして楽しくちゃんと身につけるのはすごくいい」

■体を動かして“防災知識”を学ぶ

篠田さん

「問題用紙を配ります」

続いて行われたのは「防災知識トレーニング」。万が一への“備え”について学びます。例えば、こちら。

問題「家具が安全に配置されているのはどちらですか」

問題を見た子どもたちが向かった先には…

桐谷キャスター

「家具の配置のヒントですね」

体育館の壁にあるのは、問題を解くためのヒント。座って問題を解くだけでなく、ヒントを求めて走り回ることで、退屈せずに学べる仕掛けになっています。

問題「水の備蓄量」

桐谷キャスター

「ひとり1日3リットルくらいは必要なんだって。（4人家族で1週間に）6本入りの箱が7箱も必要らしいよ。そんなにおうちにある？」

児童

「ないと思う」

体を動かしながら、防災の知識も身についたところで、終了です。

■いざというときに生かしたい“防災スポーツ”訓練

桐谷キャスター

「みんな今日やってみてどうだった？」

児童

「楽しみながらできたから、体で覚えたから…起きてほしくないけど、本当に災害が起きたときも、これを生かせると思う」

桐谷キャスター

「普段の避難訓練とはちがった？」

児童

「避難した後に、ケガした人を運ぶとか、（災害が）起きた後のことを今日はやれたからよかった」

児童

「本当に災害が起こったときどうやるか、家族に教えられるから、もうちょっと勉強したいと思った」

桐谷キャスター

「普段とちがう動きをするから難しかったし、いざというときにこうやればいいんだという学びになった」

篠田さん

「楽しんだものは誰かに伝えたい、今度もう一度やってみたい。日常の防災対策、家族での防災行動にもつながるのかな」

■親子で楽しく学ぶ防災プログラムも

防災を楽しく、自分ごとにしながら学ぶ取り組みは、ほかにも。真っ暗な中、避難せざるをえない状況を想定した体験です。

視界がない中での移動が、どれほど難しいかを知るためのプログラム。

小学校5年生

「難しかった」

小学校1年生の子の母

「暗闇の中でというのは、あまり体験したことがなくて、おもちゃとか散らかしたままにしないように、歩きやすいようにしておいたほうがいい」

■災害時に作って使える“新聞紙スリッパ”

1枚の新聞紙を折り紙のように折りたたんで、子どもたちが作っているのは、簡易的なスリッパ。一時的にガラスの破片から足を保護。避難所では、室内履きとしても使えます。

でこぼこな道も、子どもたちは難なく歩けていました。

小学校３年生

「（作るのは）難しくはなかった」

スタッフ

「あれだったら簡単に作れそう？」

小学校３年生

「はい！」

母

「あれはいいなと思って、新聞紙置いておけば、ぱぱっと作れて」

■防災を自分ごとに…楽しく身につけて備える

小学校５年生

「地震とかが多い国だから、知っておくのは大事だなと」

スタッフ

「今日の体験は生かせそう？」

小学校５年生

「生かしたいです」

いつどのような状況で起きるかわからない災害。備えや取るべき行動を、日ごろから楽しく学ぶための工夫が広がっています。

