¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¡Ê59¡Ë28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö°ìÌÐ¡ß¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥²¥ó¥Ð¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤ª¶â¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°ìÌÐ¤Ï¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê41¡Ë»³Æâ·ò»Ê¡Ê44¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åìµþ¡¦±üÀõÁð¤ò»¶ºö¤·¤¿¡£
3¿Í¤Ç¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¿Íµ¤Å¹¤ËÆþ¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò´®Ç½¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¼«²ÈÀ½¥«¥é¥á¥ë¥½¡¼¥ë¤¬¤«¤±ÊüÂê¤ÈÅ¹°÷¤«¤éÊ¹¤¡¢°ìÌÐ¤ÏÈ¿±þ¡£¡Ö¡È¤«¤±ÊüÂê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¡£ËÍ¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ë¤µ¡¢¡È¿©¤¤ÊüÂê¡É¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÈÊüÂê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤¹¤«¤µ¤ºßÀ²È¤¬¡Ö¤Ç¤â°ìÀ¸¤È¤ª¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ê¤ó¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£