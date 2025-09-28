ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¡Úº£½µ¤Î°ìºý¡Û
¡Ø¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤ò¶Ë¤á¤ë¿Í¤À¤±¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡Ù ÌÚÌ¾À¥ Çî¡¡Ãø ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò Äê²Á1870±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÁÏ¶È20Ç¯¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¡£¾®Çä¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë³×¿·¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Âç´ë¶È½Ð¿È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¼ÒÄ¹¤ÎÄ©Àï¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ø¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ÆþÌç ¡Ö¸¶½ñ£¶ÈÇ¡×¡Ù ÆÁ±Ê ½Ó»Ë¡¡Ìõ ¡¡ ´ÝÁ±½ÐÈÇ ¡¡Äê²Á5500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ï·ÐºÑ¼çÂÎ¤ä¹ñ¡ÊÄÌ²ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦ÄÌ¤ÎÍýÏÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Äー¥ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Î〝¥¶¡¦¶µ²Ê½ñ〟¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ø·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬‶¤°ー¤Ã〟¤È¤Î¤Ó¤ë!¡¡¤¹¤´¤¤¡Ö¿çÌ²¸ÆµÛ¡×¡Ù ¸×Ã« À¸±û¡¡Ãø ¡¡¤¢¤µ½ÐÈÇ ¡¡Äê²Á1540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤è¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÐ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£Æü¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ë〝¤°¤Ã¤¹¤ê½¬´·〟¤È¤Ï¡©
ÉÚ»³ÏÂÉ§¤Î¡Ú¤ï¤¿¤·¤Î°ìºý¡Û¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê¾å¡¦²¼¡Ë