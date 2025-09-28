¡Ú ¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¡¦ ÃçÀîÎÜ²Æ ¡Û¡¡¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡×ÆÃÅµ²ñ»²²Ã¡¡¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¡Ö¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡×¤Çµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¡¡¡Ú FRUITS ZIPPER ¡Û
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÃçÀîÎÜ²Æ¤µ¤ó¤¬¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÆü¡Ê9·î28Æü¡Ë³«ºÅ¤ÎÂçÆÃÅµ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡×»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÅµ²ñ¤Ï¡¢FRUITS ZIPPER¤Î4th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª / JAM¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ³«ºÅ¡£¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÃçÀîÎÜ²Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤ÆËÜÆü¤Ï¡ØÀ¼¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡ÙÆÃÅµ²ñ¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃçÀî¤µ¤ó¤Î¥Á¥§¥»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂÐ±þ¤¬¼è¤é¤ì¡¢¡Ö¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ý¡¼¥º¤ò4¼ïÎà»ØÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤·¡¢¥Ý¡¼¥º¤Ï¡¢¡Ö¡¥®¥ã¥ë¥Ô ¥Ý¡¼¥º¡¡¢¥Ï¥à¥Ï¥à ¥Ý¡¼¥º¡¡£ °ì½ï¤Ë¥Ï¡¼¥Èºî¤ë ¥Ý¡¼¥º¡¡¤ ¸«¤Ä¤á¹ç¤¤ ¥Ý¡¼¥º¡×¤Î4¼ïÎà¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁªÂò¤¹¤ë·Á¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
FRUITS ZIPPER¤Î±¿±ÄÂ¦¤Ï¡ÖÄ¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
