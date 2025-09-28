TBS良原安美アナ『サンジャポ』卒業で泣き笑い 後任は若林有子アナ「バトンを受け継いで」
TBSの良原安美アナウンサー（29）が、28日放送の同局系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜 前9：54）に出演し、番組を卒業した。2019年から出演を重ね、22年4月からは8代目の進行アシスタントを務めてきた。
【写真】後任の若林有子アナ 良原安美アナと2ショット
番組終盤では良原アナの特集が組まれ、立教大学在学時代に「ミス立教」に輝いたことなど、過去の映像で振り返り、研修を担当した元TBSアナウンサー長峰由紀（62）からのビデオメッセージも紹介された。
その後、爆笑問題・太田光が「卒業証書」と題し、ジョークを交えた手紙を読み上げると良原は「泣かないと誓ったのに」と笑い泣き。最後に良原アナは「どうでしたか私のアシスタントぶりは？」と聞くと太田は「完璧でした」と絶賛した。
また、同日の放送では新アシスタントも発表。10月から9代目アシスタントを務める若林有子アナ（29）がスタジオに登場し「ちょっと緊張していますけども、安美さんからバトンを受け継いで来週からしっかり頑張りたい」と意気込みを語った。
