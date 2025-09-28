¥â¥Î¥Þ¥Í¥¿¥ì¥ó¥È¢ª48ºÐ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿µÆ»ÔÅí»Ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÄ«É÷Ï¤¤ËÄ¹¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡Ä¡×
¡¡9·î20ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡ÖµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é48ºÐ¤Ç½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¡¦µÆ»ÔÅí»Ò¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉþ¤òÃ¦¤¤¤ÀµÆ»ÔÅí»Ò¤¬¹æµã¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÆ»Ô¤Ï¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£Ä«É÷Ï¤¤ËÄ¹¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Ò¤é¤á¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤ä¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤â¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½Ï½÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÇ¯º¢¤À¤È»×¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢¤¤Á¤ó¤È½÷¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤½¤³¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£