¡ÖÌÀ¸åÆü¤Ë¤Ïµ¢¤ë¤«¤é¤Ê¡©¡×É×¤¬°éµÙÃæ¡¢ÆÍÁ³¥´¥ë¥ÕÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢°éµÙÃæ¤ÎÉ×¤¬¡¢ÆÍÁ³¥´¥ë¥ÕÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°éµÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤É×¡Ä
¡ÖÉ×¤Ï°éµÙ¤ò¤È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°é»ù¤â²È»ö¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£É×¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¼ñÌ£¤Î¥´¥ë¥Õ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢É×¤Ï¡ØÍ§Ã£¤È¡û¡û¸©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²¶¤¿¤Á¤â¥´¥ë¥Õ¤¹¤ë¤ó¤À¡Ù¡ØÌÀ¸åÆü¤Ë¤Ïµ¢¤ë¤«¤é¤Ê¡©¡Ù¤È¸À¤¤¡¢¾¡¼ê¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ°¢Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±Çñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æµö¤»¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯6·î¡Ë
¤³¤Î½÷À¤ÏÉ×¤ËÂÐ¤·¡¢²¿¤«È¿·â¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£