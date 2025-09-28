´äËÜ¾È¡¢¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡ÙÂ³ÊÔ¥í¥±¤Ç¸«¤»¤¿¡Ö±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¡×¡ÄSnow Man¤Î¡Ö¼ç±éºî¶ìÀï¥à¡¼¥É¡×Ê§¿¡¤Ç¤¤ë¤«
¡¡9·îÃæ½Ü¡¢¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Î»ÜÀß¤Ë¾å²¼¹õ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹¿È¤Ç¥¹¥é¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤Î´äËÜ¾È¤À¨¡¨¡¡£
¡¡´äËÜ¤Ï¡¢10·î´ü¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ season2¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉã¿Æ¤ò»¦¤·¤¿ÈÈ¿Í¤òÄÉ¤¦Ìµ¹ü¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤¬¡¢½÷ÀÊÛ¸î»Î¤ò·Ù¸î¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢season1¤Ï2024Ç¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥ÉÌò¤ò´äËÜ¤µ¤ó¡¢½÷ÀÊÛ¸î»ÎÌò¤ò¸µ¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤ÎÇòÀÐËã°á¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ê¡¢À®³¤Íþ»Ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¤È¿·¤¿¤Ê¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ù¤ÎÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤µ¤ó¤ä¾¾²¼Í³¼ù¤µ¤ó¡¢º£Ìî¹À´î¤µ¤ó¡¢ÈÄÈøÁÏÏ©¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÊüÁ÷Æü¤¬Ç÷¤ë¤Ê¤«¡¢ËÁÆ¬¤Î»ÜÀß¤Ç¥í¥±¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µï¹ç¤ï¤»¤¿½÷À¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö´äËÜ¤µ¤ó¤ÈÀ®³¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ò·Ù¸î¤·¤Ê¤¬¤é¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¡¼¤Ë¾è¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¼Ô¤ä¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢2¿Í¤ò¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥ÉÌò¤È¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î´äËÜ¤µ¤ó¤Ï±Ô¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤·¡¢Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡½ª»Ï¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡Snow Man¤Ï2025Ç¯¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢4·î¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢11·î¤«¤é5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ç¤âÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ï4·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï7·î´ü¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤â10·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¤Ï¤Û¤ÜÁ´¥¯¡¼¥ë¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¯¤«¤·¤é¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¡¢Ïª½Ð¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡10·î¤â¡¢´äËÜ¤ÈÌÜ¹õ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò¹µ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Snow Man¤ÎÇÐÍ¥¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ç±é¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î·ë²Ì¤¬¤¢¤Þ¤êË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤Ï¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸µ¡ØKAT-TUN¡Ù¤ÎµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤·¤¿2020Ç¯¤Î¡Ø»ö¸ÎÊª·ï ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡Ù¤¬23²¯±ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¦¥ó¤·¤¿°õ¾Ý¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2024Ç¯¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤Î¼ç±é±Ç²è¡ØÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¤â¡¢¸ø³«½é½µ¤Ë¶½¹Ô¼ýÆþ8²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¿¬¤¹¤Ü¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï2·î¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Snow Man¤ÏÏÃÂêÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¼ç±é¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÌÜ¹õ¤µ¤ó ¡È°ì¶¯¡É ¾õÂÖ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡´äËÜ¤Ï2006Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢Snow Man¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤«¤é¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£¡ØÎø¤¹¤ë·Ù¸î24»þ¡Ù¤Ï¡¢´äËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤ÎÏ¢¥É¥éÃ±ÆÈ¼ç±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢À©ºî¿Ø¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁ°ºî¤ÏÅÚÍËÆü23»þ¤Î¡Ø¥ª¥·¥É¥é¥µ¥¿¥Ç¡¼¡ÙÏÈ¤Ç30Ê¬ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ØTVer¡Ù¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¹â¤¤È¿¶Á¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¶âÍËÆü23»þ15Ê¬¤«¤é¤ÎÏÈ¤Ç¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤â1»þ´Ö¤Ë¾º³Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ºî¥µ¥¤¥É¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£´äËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ ¡ÈÅö¤¿¤êºî¡É ¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Snow Man¤ÎÇÐÍ¥¶È¤Ç¤Î ¡È¶ìÀï¥à¡¼¥É¡É ¤¬Ê§¿¡¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡´äËÜ¤Ï¡¢ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£