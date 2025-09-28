アイドルの生い立ちや今をロングインタビューで綴る“読むアイドルマガジン”こと『IDOL AND READ』の最新刊第44号が9月27日に発売となった。表紙巻頭は同日に誕生日を迎えた日向坂46の郄橋未来虹だ。

一期生が全員卒業し、新たに五期生が加入。郄橋はまさしくBRAND NEWとなった日向坂46の二代目キャプテンとして今年4月に任命された。

新キャプテンとしての現在の心境はもとより、ひなた坂46(ひらがなひなた)楽曲「錆つかない剣」でセンターを務め、ひなた坂46のライブで座長を務めたこと、今年5月に行われた日向坂46の新体制初ライブ＜BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」＞にて、「光が見えた」とスピーチした真意などを含めて赤裸々に語られた。

裏表紙は、今年4月加入の櫻坂46四期生から、同誌初登場となる目黒陽色だ。生い立ちから、小さい頃の“ヒーローエピソード”、オーディション合格後の合宿での苦い経験、圧倒的なパフォーマンスを見せた6月のお披露目ライブ、そして今後の目標や夢まで、自身初のロングインタビューで明かされた。

また、櫻坂46の京セラドーム大阪公演と＜BACKS LIVE!!＞、私立恵比寿中学の小林歌穂卒業公演のライブレポートほか、Juice=Juiceのリーダー段原瑠々、10月15日に初日本武道館単独公演が決定したOCHA NORMAのサブリーダー広本瑠璃、「本日の握手会、ヲタク約1名。」の画像でSNSがバズったSKE48の相川暖花などのインタビューも届けられる。

■『IDOL AND READ 044』

2025年9月27日(土)発売

・cover：郄橋未来虹 (日向坂46)

・back cover：目黒陽色 (櫻坂46)

▼live report

櫻坂46 (京セラドーム大阪)

櫻坂46 (BACKS LIVE!!)

私立恵比寿中学 (幕張イベントホール)

▼personal interview

段原瑠々 (Juice=Juice)

広本瑠璃 (OCHA NORMA)

相川暖花 (SKE48)

桜ひなの (いぎなり東北産)

柳堀花怜 (僕が見たかった青空)

MOMO (WHITE SCORPION)

こるね (のんふぃく！)

TEAM SHACHI

