大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知は26日（金）、第8節・13節・18節に開催されるホームゲームにて、「3大グルメFES」を実施することをクラブ公式サイトで発表した。

本イベントでは、各節ごとにテーマを設定し、ガッツリ系からスイーツ系までバリエーション豊富なメニューが登場する。大人から子供まで、家族みんなで楽しめる内容となっており、試合前からグルメを楽しみながら観戦できるイベントだ。

第8節は「寒い冬にはアツアツHOTなグルメFES」と題し、寒い季節にピッタリのHOT＆SPICYなメニューを提供する。対象試合は12月27日（土）・28日（日）の広島サンダーズ戦。

第13節は「Sweet Valentine’s FES」として、バレンタインデーに近い時期に合わせ、甘くてかわいいスイーツを中心にした心ときめくメニューを用意している。対象試合は、2月7日（土）・8日（日）のサントリーサンバーズ大阪戦。

第18節は「肉FES 男祭り」と題し、肉料理を中心としたパワフルなメニューを楽しめる。対象試合は3月21日（土）・22日（日）の日本製鉄堺ブレイザーズ戦。

3節とも開催場所は岡崎中央総合公園 総合体育館の屋外グルメエリアで、試合前から試合後までさまざまなグルメを楽しめる内容となっている。