¥¹¥«¥Ñ¥é¡¢¿·¶Ê¡ÖOnce In A Lifetime¡×¤¬¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¿·¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¡ÖËöÄ¹¤¯´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
ËÜÆü10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¤Î¿·¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î¿·¶Ê¡ÖOnce In A Lifetime¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù¤Ï¡¢»¶Êâ¿Í¡¦¹âÅÄ½ã¼¡¤¬¡È°ìÊâ°ì²ñ¡Ê¤¤¤Ã¤Ý¤¤¤Á¤¨¡Ë¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¤Ë³¹¤òÊâ¤¯ÈÖÁÈ¡£9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡¦¥í¥´¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Î¿·¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖOnce In A Lifetime¡×¤Ï¡¢Àî¾å¤Ä¤è¤·¡ÊBass¡Ë¤¬ºî¶Ê¤òÃ´Åö¡£ÈÖÁÈ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢³¹¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¤È¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶õµ¤´¶¤¬Æ±µï¤·¤¿·Ú²÷¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥«¥Ñ¥é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î·Ú²÷¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¹âÅÄ½ã¼¡¤ÎÌû²÷¤Ê»¶Êâ¤ÎËë³«¤±¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢ÌÀÆü9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖOnce In A Lifetime¡×¤Ï¡¢9·î29Æü¡Ê·î¡Ë£°»þ¤«¤é³Æ²»³Ú¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢µÚ¤Ó¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê°ìÂÀè¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Àî¾å¤Ä¤è¤· ¥³¥á¥ó¥È
²æ¡¹¥¹¥«¥Ñ¥é¤Ï¤ª±¢ÍÍ¤Çº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼36Ç¯ÌÜ¡£
Ç¯Îð¤ä·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¯¤Å¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¡¢°ì´ü°ì²ñ¡×¡£
ÆÃ¤Ë¡¢²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥ó¥É¡á¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤È¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤»¤è¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤Î²¸¿ÍÅù¡¹¡¢¡¢¼ã¤¯¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¿Åö»þ¤Ï²¿¤È¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤Ç¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¢¤Î»þ¡¢¤¢¤Î¿Í¤È½Ð²ñ¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤ëÊ¬´ôÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¤µ¤ó¤Î¥æ¥ë¡Á¤¤¥¹¥¿¥ó¥¹¤È·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯ÇÒ¸«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¤Ë¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¶Ê¤ò½ñ¤«¤»¤ÆÄº¤¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö°ìÊâ°ì²ñ¡×¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢Æþº²¤Î°ìÈ¯Ï¿¤ê¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¡¢ËöÄ¹¤¯ÈÖÁÈ¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Àî¾å¤Ä¤è¤·
¢£¹âÅÄ½ã¼¡ ¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤ä¤¡¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡Ö¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡×¤âµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é10¼þÇ¯¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯Êâ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¡£¤Ç¡¢º£²ó¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¥¹¥«¥Ñ¥é¤µ¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Æ²È¤Ç¤ªÀÖÈÓ¿æ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡ª
½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡Ö¤ª¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ê¤é²¶¤ÎÂ¼è¤ê¤â2³äÁý¤·¤¯¤é¤¤¤Ç·Ú²÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ê¤ó¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¡30¼þÇ¯¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¥à¥ê¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤³¤Î²»³Ú¤¬¤¢¤ì¤Ð20¼þÇ¯¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤´¤Þ¤«¤»¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Èº£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡¢ËÍ¤ÎÉÁ¤¤¤¿³¨¤¬Æ°¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¾¼ÏÂ¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¤Ê¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¤¤Ã¤½¡¢¡Ö±éÁÕ¤â³¨¤â¤¼¤ó¤Ö²¶¤¬¤ä¤Ã¤¿¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¹âÅÄ½ã¼¡
¢£¡ÖOnce In A Lifetime¡×
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®³«»Ï
https://tokyoska.lnk.to/OnceInALifetime
ºî¶Ê¡§Àî¾å¤Ä¤è¤·
ÊÔ¶Ê¡§Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é
¢£¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡Ø¤¸¤å¤ó»¶Êâ¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡Á¶â ¸áÁ°9:55¡Á10:25ÊüÁ÷¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¢¨9·î29Æü¡Ê·î¡Ë½µ¤Ï10¼þÇ¯µÇ°½µ¡ª
¢¨10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë13:55¡Á15:20¤Ë¤Ï¡Ö¤¸¤å¤ó»¶Êâ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹SP¡Ê1.5»þ´ÖSP¡Ë¡×¤òÊüÁ÷¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
https://www.tv-asahi.co.jp/junsanpo/
◾️¡Ø35th Anniversary Live¡Ö¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à¡×¡Ù
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://tokyoska.lnk.to/SKAPARAKOSHIEN
¢¡Blu-rayÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTXR-92138
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨ÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼(358¡ß538mm)ÉÕ¤
¢¡DVDÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTBR-92136~7
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨ÀÞ¤ê¥Ý¥¹¥¿¡¼(358¡ß538mm)ÉÕ¤
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¢¨Á´·ÁÂÖ ¶¦ÄÌ
01.MONSTER ROCK
02.²Ð¤Î¶Ì¥¸¥ã¥¤¥ô
03.¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ç78
04.DOWN BEAT STOMP
05.Glorious
06.Burning Scale
07.STORM RIDER
08.¤µ¤¹¤é¤¤¡¡[GUEST] ±üÅÄÌ±À¸
09.Èþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹¡¡[GUEST] ±üÅÄÌ±À¸
10.²Ö¤Õ¤Ö¤ ¡Á°¦¤À¤í¡¢°¦¤Ã¡£¡Á
11.Å·¶õ¶¶
12.¥¹¥¥ã¥é¥Ð¥ó
13.¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Ü¡¼¥¤¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
14.ÌæÇòÄ³¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
15.¶ä²Ï¤ÈÌÂÏ©
16.¥ª¥â¥¤¥À¥Þ¡¡[GUEST] SUPER EIGHT
17.¤¢¤Î²Æ¤Î¤¢¤¤¤Þ¤¤ME¡¡[GUEST] SUPER EIGHT
18.¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥Ã¥¿¥é
19.¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡¡[GUEST] ¿ûÅÄ¾Úö
20.»¶¤ê¤æ¤¯²Ö¤Î¤»¤¤¤Ç¡¡[GUEST] ¿ûÅÄ¾Úö
21.SKA ME CRAZY
22.·¯¤ÈËÍ
23.STARLIGHT EXPRESS
24.5 days of TEQUILA
25.White Light
26.Âè¥¼¥í´¶¡¡[GUEST] TAKUMA (10-FEET)
27.É÷¤ËÀï¤°¥Ö¥ë¡¼¥º¡¡[GUEST] TAKUMA (10-FEET)
28.¿å¶×·¢-SUIKINKUTSU-
29.²Ö²Ð¡¡[GUEST] aiko
30.Good Morning¡Á¥Ö¥ë¡¼¡¦¥Ç¥¤¥¸¡¼¡¡[GUEST] aiko
31.¥«¥Ê¥ê¥äÌÄ¤¯¶õ
32.innocent world¡¡[GUEST] ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
33.¥ê¥Ü¥ó¡¡[GUEST] ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
34.¤á¤Ç¤¿¤·¥½¥ó¥°¡¡[GUEST] ¥à¥í¥Ä¥è¥·
35.Paradise Has No Border¡¡[GUEST] Bass sax¡§¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó, Tuba¡§ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog), Trumpet¡§²£»³ Íµ (SUPER EIGHT), Trombone¡§±üÅÄÌ±À¸, Alto sax¡§ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children)
¡¦ENCORE
36.Sweet G
37.À±¹ß¤ëÌë¤Ë¡¡[GUEST] ±üÅÄÌ±À¸, ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog), SUPER EIGHT, ¿ûÅÄ¾Úö, TAKUMA (10-FEET), aiko, ºù°æÏÂ¼÷ (Mr.Children), ¥à¥í¥Ä¥è¥·, ¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó
38.¡Dale Dale! ¡Á¥À¥ì¡¦¥À¥ì¡ª¡Á
¡¦¥¹¥«¥Ñ¥é¹Ã»Ò±à Opening Movie
◾️¡Ø35th Anniversary Finale¡ÖDOWN BEAT ARENA PART¶¡×¡Ù
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://tokyoska.lnk.to/downbeatarenapart2
¢¡Blu-rayÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTXR-92135
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ÉÕ¤¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¢¡DVDÈ×
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§CTBR-92133~4
¢¨½é²ó¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿ÉÕ¤¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¡¢¨Á´·ÁÂÖ ¶¦ÄÌ
01.SHOT IN THE DARK
02.¡Dale Dale! ¡Á¥À¥ì¡¦¥À¥ì¡ª¡Á
03.5 days of TEQUILA
04.Pride Of Lions
05.Glorious
06.SKULL COLLECTOR
07.CALL FROM RIO
08.SOUL GROWL
09.Å·¶õ¶¶
10.ÀÜÊ¡¡[GUEST] ÅÄÅçµ®ÃË
11.¤á¤¯¤ì¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¡¡[GUEST] ÅÄÅçµ®ÃË
12.²Ð¤Î¶Ì¥¸¥ã¥¤¥ô
13.Great Conjunction 2020
14.ONE EYED COBRA
15.Èþ¤·¤¯Ç³¤¨¤ë¿¹
16.É´²ÖåçÍð¡¡[GUEST] ´öÅÄ¤ê¤é
17.Free Free Free¡¡[GUEST] ´öÅÄ¤ê¤é
18.°ìÆü²Ö
19.¤¤¤Ä¤«¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
20.ÌæÇòÄ³¡¡[GUEST] ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog)
21.SKA ME CRAZY
22.Mela! ¡¡[GUEST] Ä¹²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ)
23.ÀÄ¤¤½Õ¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡¡[GUEST] Ä¹²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ)
24.The Last
25.SKAHOLIC GENERATION
26.Èá¤·¤ß¤Î²Ì¤Æ¡¡[GUEST] µÜËÜ¹À¼¡
27.ÌÀÆü°Ê³°¤¹¤Ù¤ÆÇ³¤ä¤»¡¡[GUEST] µÜËÜ¹À¼¡
28.DOWN BEAT STOMP
¡¦ENCORE
29.Paradise Has No Border¡¡[GUEST] Tuba¡§ÀÐ¸¶¿µÌé (Saucy Dog), Trombone¡§⻑²°À²»Ò (ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ), Tenor sax¡§ÅÄÅçµ®ÃË
30.¥¹¥¥ã¥é¥Ð¥ó