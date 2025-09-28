¡È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÉÃæÂ¼´ª¶åÏº¤ÎºÊ¡¦Á°ÅÄ°¦¡Ê41¡Ë¡¢Â©»Ò¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Ê¡Á¡×
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼´ª¶åÏº¡Ê43¡Ë¤ÎºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÁ°ÅÄ°¦¡Ê41¡Ë¤¬¡¢Â©»Ò¤È°¦ÃÎ¸©¤Î¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë´ª¶åÏº¤È·ëº§¤·¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦´ªÂÀÏº¡¢12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÁ°ÅÄ¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¡¢´ªÂÀÏº¤¬»£±Æ¤·¤¿É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆü¸÷¹¾¸ÍÂ¼¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤òÆþ¤ì¤¿±¿Æ°²ñÊÛÅö¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â©»Ò¤È¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤òËþµÊ
¡¡26Æü¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤ÎËâ½÷¤ÎÃ«¡ª¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¤â¥¥¤Î¤ª¤¦¤Á¤â¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âºÙ¤«¤¯ÂçÀÚ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥³¤Î¼ê¥É¥Ã¥°²Ä°¦¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤òËþµÊ¤¹¤ë¼¡ÃË¡¦Ä¹»°Ïº¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Ê¡Á¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë