¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï28Æü¡¢ÀÐ¹õÍ¤ÌïÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¡¢ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤È¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯ÌÜ¤ÎÀÐ¹õÅê¼ê¤Ïº£µ¨³«Ëë1·³¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç8»î¹çÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·0¾¡0ÇÔ1¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨4.50¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿ÂçÃÝÅê¼ê¤ÏÁ°Æü8²ó5¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï16»î¹çÀèÈ¯¤·9¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.85¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¤Ïº£µ¨7·î¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ó16»î¹çÅÐÈÄ¤·2¾¡0ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇËÉ¸æÎ¨3.65¤ÎÀ®ÀÓ¡£Á°Æü¤Ï9²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤Î°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨2µåÅê¤²¤Æ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£