文筆家でモデルの伊藤亜和（28）が28日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。自民党総裁選で浮上した小泉進次郎農相陣営の「ステマ問題」をめぐり、感想を問われ「ださい、ですね」と語った。

この「ステマ問題」は25日発売の「週刊文春」報道で表面化した。同誌によるとコメントの中には「総裁まちがいなし」「泥臭い仕事もこなして一皮むけたのね」のほか、「ビジネスエセ保守に負けるな」と、保守色の強い高市早苗・前経済安保担当相（64）を念頭に置いたような内容もあったとされる。

小泉氏は26日の閣議後会見でこの件について報道内容を認めて謝罪。「参考例の中に一部行き過ぎた表現があった。私自身は知らなかったこととはいえ、総裁選がかかわることで、申し訳なく思う」とした一方で「再発防止を徹底し、引き続き緊張感をもって総裁選に臨んでいく」と引き続き、総裁選を目指していくことも表明した。

このステマ問題について、伊藤は「ださい、ですね」とバッサリ。「本人が指示したわけじゃないのはもちろんなんですけど、この中でも、小泉さんて、若くて、素直で、いい人。っていうイメージでやっているところを、味方がそれを妨害してはダメですよねって思います」と、語った。