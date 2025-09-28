JO1大平祥生「ずっと一緒に頑張ってきた」LDH所属グループメンバーとの関係性・エピソード告白
【モデルプレス＝2025/09/28】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が、27日放送のNHK総合「Venue101」（毎週土曜よる11時〜）に出演。大平祥生がLDH所属のボーイズグループ・THE JET BOY BANGERZのメンバーとの繋がりを明かした。
【写真】JO1大平祥生「ずっと一緒に頑張ってきた」LDH所属タレント
大平はTHE JET BOY BANGERZのまだ幼さの残るAOI（中村碧）との2ショット、TAKI（古嶋滝）と自身が写っている8人での集合ショットの2枚を「昔の思い出」として番組で公開。「TJBB（THE JET BOY BANGERZ）のAOIとTAKIが同じEXPGの京都校でずっと一緒に頑張ってきたメンバーで、AOIは声変わりする前の小さい頃から知ってる」と2人と旧知の仲であることを明かした。
そして、当時のTAKIについて大平は「TAKIは今はめっちゃおしゃれなんですけど昔はめっちゃダサかった」と暴露。TAKIが「そういう時期もありました」と笑いながら頷く中、大平は「めちゃダンス上手いんですけどファッションはダサい」と重ねて明かし、笑いを誘っていた。（modelpress編集部）
情報：NHK総合
【Not Sponsored 記事】
