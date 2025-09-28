Ëè·§¹îºÈ¡ßÂçÀ¾ÎéË§¼ç±é¡Ø°Â³Ú»àÆÃ¶è¡Ù¡¢²ÃÆ£²íÌé¡õÅû°æ¿¿Íý»Ò¡õÈÄÃ«Í³²Æ¤éÁ´¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡¡Ëè·§¹îºÈ¤È⼤⻄ÎéË§¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø°Â³Ú»àÆÃ¶è¡Ù¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢²ÃÆ£²íÌé¡¢Åû°æ¿¿Íý⼦¡¢ÈÄ⾕Í³²Æ¡¢Ê¿⽥Ëþ¡¢Í¾µ®Èþ⼦¡¢±ü⽥±Í⼆¤é¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ¿ÅÄËþ¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¡¢ÈÄÃ«Í³²Æ¡¢±üÅÄ±ÍÆó¤é¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë
¡¡ºßÂð°å¤È¤·¤Æ2500¿Í°Ê¾å¤Î¤ß¤È¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿°å»Õ¤Çºî²È¤ÎÄ¹ÈøÏÂ¹¨¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¶áÌ¤Íè¤ÎÆüËÜ¤Ç¡Ö°Â³Ú»àË¡°Æ¡×¤¬²Ä·è¤µ¤ì¡¢¹ñ²È¼çÆ³¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿À©ÅÙ¤Î¤â¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¡¢À¸¤È»à¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤òÌä¤¦¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ØÄË¤¯¤Ê¤¤»à¤ËÊý¡Ù¡Ê2020¡Ë¡¢¡ØÌëÌÀ¤±¤Þ¤Ç¥Ð¥¹Ää¤Ç¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ê¤É¤Î¹â¶¶È¼ÌÀ¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡ØÌî½Ã»à¤¹¤Ù¤·¡Ù¡Ê1980¡Ë¡¢¡Ø°ìÅÙ¤â·â¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê2020¡Ë¤Ê¤É¤Î´Ý»³¾º°ì¡£¼ç¿Í¸ø¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¾ÏÂÀÏºÌò¤òËè·§¹îºÈ¡¢¤½¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊâÌò¤òÂçÀ¾ÎéË§¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ïº£¤«¤é¿ôÇ¯¸å¤ÎÆüËÜ¡£²¤ÊÆ¤ËÊï¤Ã¤Æ°Â³Ú»àË¡°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¹ñ¤Ï¼Â¸³Åª¤Ë¡Ö°Â³Ú»àÆÃ¶è¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢²óÉü¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤ò´µ¤¤¡¢Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¼òÆ÷¾ÏÂÀÏº¤È¡¢Èà¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÆ£²¬Êâ¡£°Â³Ú»àË¡¤ËÈ¿ÂÐ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢ÆÃ¶è¤Î¼ÂÂÖ¤òÆâÉô¤«¤é¹ðÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¡Ö°Â³Ú»àÆÃ¶è¡×¤Ø¤ÎÆþµï¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Õ¤¿¤ê¤¬¸«¤¿¤Î¤Ï¡¢°Â³Ú»à¤ò·è°Õ¤·¤¿¿Í´Ö¤¿¤Á¤Î°¦¤È¶ìÇº¡£¤½¤·¤Æ°å»Õ¤¿¤Á¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¿´¤ËÈùºÙ¤ÊÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ëö´ü¤¬¤ó¤Ë¶ì¤·¤àÉ×¤È¡¢É×¤È¿´¤¬¤¹¤ì°ã¤¦ºÊ¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¿ÅÄËþ¤ÈÅû°æ¿¿Íý»Ò¡£Ç§ÃÎ¾É¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢»à¤Ê¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤¦¸µÌ¡ºÍ»ÕÌò¤ÇÍ¾µ®Èþ»Ò¤¬½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°Â³Ú»àÆÃ¶è¡×¤ÎÆÃÌ¿°å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÃÆ£²íÌé¡¢ÈÄÃ«Í³²Æ¡¢²¼¸µ»ËÏ¯¡¢±üÅÄ±ÍÆó¡£²ÎÍØÌ¡ºÍ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¢¤êÍ¾µ®Èþ»Ò¤ÎËåÌò¤ÇÍ§¶á¡¢Èø·Á¡Ê²ÃÆ£¡Ë¤Î¸µºÊÌò¤ÇÎëÌÚº½±©¤¬½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î gb¡Ê¥¸¡¼¥Ó¡¼¡Ë¤¬Ëè·§¹îºÈ¤È¥é¥Ã¥×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡Ëè·§¹îºÈ¤Ï¡Ö¾ÏÂÀÏº¤È¤¤¤¦Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë²óÉü¤Î⾒¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë⽅¡¢Æ®ÉÂ¤ò⽀¤¨¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤Î⽅¡¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡¢⽣È¾²Ä¤Ë¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤¡£Ìò¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢⽇ËÜ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È°Â³Ú»à¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢⾃Ê¬¤¬¤É¤Î⽴¾ì¤Ë⽴¤Ä¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤¦»à¤Ê¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ä¤Þ¤À⽣¤¤Æ¤Æ¤¯¤ì¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«Åú¤¨¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¡£¤À¤«¤é¤³¤Î±Ç²è¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¡¢ºîÉÊ¤ÈÌò¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ÂçÀ¾ÎéË§¤Ï¡Ö±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¿¨¤ì¤¿¡Ø¥Á¥Ù¥Ã¥È»à¼Ô¤Î½ñ¡Ù¤Î¶µ¤¨¤Ç¤¹¡£ÀäË¾¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ï¤º¤«¤Ê´õË¾¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¾ÏÂÀÏºÌò¤ÎËè·§¤µ¤ó¤ÎÀÅ¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¸÷¤¬¾ï¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø°Â³Ú»àÆÃ¶è¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¤è¤ê¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Û¤«¤Ë¤Æ¸ø³«¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê
¡ÚËè·§¹îºÈ¡¢ÂçÀ¾ÎéË§¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡Ú¼òÆ÷¾ÏÂÀÏºÌò¡§Ëè·§¹îºÈ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¾ÏÂÀÏº¤È¤¤¤¦Ìò¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÀµÄ¾¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë²óÉü¤Î⾒¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤ÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë⽅¡¢Æ®ÉÂ¤ò⽀¤¨¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÂ²¤Î⽅¡¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¡¢⽣È¾²Ä¤Ë¤Ï¤ä¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ìò¤ò¹Í¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢⽇ËÜ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È°Â³Ú»à¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢⾃Ê¬¤¬¤É¤Î⽴¾ì¤Ë⽴¤Ä¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤¦»à¤Ê¤»¤Æ¤¯¤ì¡Ä¤Þ¤À⽣¤¤Æ¤Æ¤¯¤ì¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«Åú¤¨¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤Î±Ç²è¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¡¢ºîÉÊ¤ÈÌò¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´Ý⼭¤µ¤ó¤¬½ñ¤«¤ì¤¿µÓËÜ¤Ë¤Ï⼼Â¡¤Î⿎Æ°¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆŽ¤ ¤½¤³¤Ë⽣¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¤Î¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¾ÏÂÀÏº¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÎðÌä¤ï¤ºÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂêºà¤Ç¤¹¡£
¡¡À§⾮¡¢·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆ£²¬ÊâÌò¡§ÂçÀ¾ÎéË§ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡Æ£²¬Êâ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µÓËÜ¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¡Ö°Â³Ú»à¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â¶¯¤¤Ìä¤¤¤«¤±¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êâ¤Ï¡¢°Â³Ú»àÆÃ¶è¤ÎÌ·½â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤È¡¢ÆñÉÂ¤ÎÎø¿Í¡¦¾ÏÂÀÏº¤ò²¿¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¸Ä¿ÍÅª¤ÊÁÛ¤¤¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÍÉ¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Èà¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¤Ë¡¢»ä¤Ï¤à¤·¤íÉÔ»×µÄ¤Ê¶¯¤µ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¤½¤ó¤Ê´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¿¨¤ì¤¿¡Ö¥Á¥Ù¥Ã¥È»à¼Ô¤Î½ñ¡×¤Î¶µ¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀäË¾¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ï¤º¤«¤Ê´õË¾¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢¾ÏÂÀÏºÌò¤ÎËè·§¤µ¤ó¤ÎÀÅ¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ë¤â¡¢¤½¤Î¸÷¤¬¾ï¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
