みちょぱ、美ボディードレス姿にファン釘付け「マーメイドみたい」「クビレが凄い！」
モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が27日にインスタグラムを更新。美ボディがあらわになったパーティドレス姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】みちょぱ、ベアトップドレスで美背中もあらわ（ほか8枚）
みちょぱが「地元の友達の結婚式」と投稿したのは、会場で撮影されたオフショット。写真には、淡いオレンジのベアトップドレスを着たみちょぱが笑顔でカメラを見つめる様子や凛々しい表情でポーズを決める姿が収められている。投稿の中で彼女は「みんなで服の色決めてあたしはオレンジに 会場からドレスコードから何から何までらしさ全開で幸すぎたよ〜」と式を振り返っている。
抜群のスタイルが強調されたみちょぱのドレス姿に、ファンからは「マーメイドみたい」「クビレが凄い！」「めちゃくちゃ可愛い」といった声が相次いでいる。
■池田美優（いけだ みゆ）
1998年10月30日静岡県生まれ。雑誌『Popteen』の専属モデルで10代が選ぶカリスマモデルに選出される。『TOKYO GIRLS COLLECTION』や『Girls Award』など多数のファッションショーに出演。ファッションモデルとしての活動と並行し、多数のバラエティ番組にも出演。プライベートでは、2022年にファッションモデルでタレントの大倉士門と結婚した。
引用：「池田美優」インスタグラム（@michopa1030）
