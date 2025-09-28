»ÖÅÄÌ¤Íè¡¢¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ªÃãÌÜ¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»ÖÅÄÌ¤Íè¤¬27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òËþµÊ¤¹¤ë»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹É÷¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÈÊÂ¤Ö»ÖÅÄ¤Î»Ñ¤ä¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥à¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤ò¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃãÌÜ¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¥¥å¡¼¥ÈÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢»ÖÅÄ¤È¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê¤·¤À ¤ß¤é¤¤¡Ë
1993Ç¯5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£6ºÐ¤Ç·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2006Ç¯¤Ë¡Ø14ºÍ¤ÎÊì¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á°Ê¹ß¤âÂ¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£1·î´ü¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯4·î1Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mirai_shida_official¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òËþµÊ¤¹¤ë»ÖÅÄÌ¤Íè¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹É÷¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÈÊÂ¤Ö»ÖÅÄ¤Î»Ñ¤ä¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥à¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤ò¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÃãÌÜ¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¥¥å¡¼¥ÈÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢»ÖÅÄ¤È¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1993Ç¯5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£6ºÐ¤Ç·àÃÄ¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ»ÒÌò¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2006Ç¯¤Ë¡Ø14ºÍ¤ÎÊì¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á°Ê¹ß¤âÂ¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£1·î´ü¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯4·î1Æü¤Ë³«Àß¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¥Ý¥¹¥È¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö»ÖÅÄÌ¤Íè¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mirai_shida_official¡Ë