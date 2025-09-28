°ÂÆÞÌî»ÔÀ©20¼þÇ¯¤ÇµÇ°¼°Åµ¡¡2005Ç¯10·î1Æü¤Ë5Ä®Â¼¤¬¹çÊ»¤·ÃÂÀ¸¡¡»Ô¤ÎÊâ¤ß±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÚÄ¹Ìî¡Û
°ÂÆÞÌî»Ô¤Ç¤Ï»ÔÀ©»Ü¹Ô20¼þÇ¯¤ÎµÇ°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Ô¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉÃÄ¤Î¥é¥Ã¥ÑÂâ¤Î±éÁÕ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼°Åµ¤Ë¤Ï¡¢»Ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤ÉÌó500¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£9Ëü5000¿ÍÍ¾¤ê¤¬Êë¤é¤¹°ÂÆÞÌî»Ô¤Ï2005Ç¯10·î1Æü¤ËË²ÊÄ®¡¢Êæ¹âÄ®¤Ê¤É5¤Ä¤ÎÄ®Â¼¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼°Åµ¤Ç¤Ï»Ô¤Î20Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤ò±ÇÁü¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤Ç¤Ï·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÆÞÌî»ÔÌ±
¡Öµ¤¸õ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤Ö¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï28Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£