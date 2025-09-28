¡Ö³Ë¹ç°Õ¡×°ãÈ¿¤Ç¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹ñÏ¢À©ºÛ¤¬ºÆÈ¯Æ°¡¡¥í¥·¥¢¡¦Ãæ¹ñ¤¬±ä´üµá¤á¤ë¤âÈÝ·è
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ë¡Ö³Ë¹ç°Õ¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÏ¢À©ºÛ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î28Æü¸áÁ°9»þ¤ËºÆ¤ÓÈ¯Æ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï2015Ç¯¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿¡Ö³Ë¹ç°Õ¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ8·î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î3¥«¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÏ¢À©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÏÀ©ºÛ¤ÎºÆÈ¯Æ°¤ò±ä´ü¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤ò¹ñÏ¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÎ·è¤Î·ë²Ì¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö26Æü¤ËÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À©ºÛ¤ÎÉü³è¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥é¥óÇ»½Ì³èÆ°¤ÎÄä»ß¡¢Éð´ï¼è°ú¤ÎÀ©¸Â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³Ë³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤Î»ñ»º¤¬Åà·ë¤µ¤ì¡¢Á´¤Æ¤Î¹ñÏ¢²ÃÌÁ¹ñ¤Ë½ç¼é¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£