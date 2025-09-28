「色気がムンムン」岡田将生、秋コーデのモデルショットにファンから絶賛の声！ 「本当に最強」「麗しい」
俳優の岡田将生さんは9月25日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。
【写真】岡田将生、秋コーデのモデルショットを披露！
この投稿にファンからは「毎年毎年好みすぎてありがとうございます」「秋冬の岡田将生って本当に最強だよなあ」「オータムな岡田さんも良き」「どこから見てもかっこよすぎる」「イケメンすぎ」「お美しい…」「麗しい」「いろっぽすぎやしませんかっ」「なぜこんなに色気がムンムンなんでしょう」「一生推す〜！！」など、称賛の声が多数寄せられています。
岡田さんが出演する『殺し屋たちの店』シーズン2は、現時点で2026年に公開予定とされています。今から配信が待ち遠しいですね！(文:福島 ゆき)
「いろっぽすぎやしませんかっ」岡田さんは「#loewe #ロエベ #uomo_magazine #岡田」とハッシュタグを添えて、3枚の写真を載せています。雑誌のモデルショットで、皮のジャケットやフリースのアウター、ニットなど秋らしいコーディネートを披露しています。
自身初の海外作品、撮影終了を報告！岡田さんは8月8日の投稿では、ディズニープラスで全世界配信される韓国ドラマ『殺し屋たちの店』シーズン2の撮影が終わったことを報告。自身初の海外作品出演となった岡田さんは「初めての海外作品がこの作品で良かった。良い経験をさせてもらいました。そして寂しい。本当に素敵なチームでした。完成するのが楽しみです」とつづり、韓国の街を歩くオフショットを披露しています。
