退場誘発に繋がるプレスで貢献も…三笘薫にはチーム最低タイ評価「目立った活躍はできず」
ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫に地元メディアから厳しい評価が与えられている。
プレミアリーグ第6節が27日に行われ、ブライトンは敵地でチェルシーと対戦。24分に先制を許したものの、53分から数的有利に立つと、77分にダニー・ウェルベックが同点弾をマーク。さらに、90＋2分にマキシム・デ・カイペルが勝ち越しゴールを挙げると、90＋10分にはウェルベックがダメ押し点を決め、3−1で逆転勝利を収めた。
この試合に先発出場した三笘は、53分にトレヴォ・チャロバーが退場となったきっかけのプレスをかけるプレーを見せたものの、0−1と追いかける展開の67分に今季最速でベンチに下がっていた。
試合後、選手採点を発表した地元メディア『Sussex World』は、三笘にチーム最低タイとなる「5」点をつけ、「前半の攻撃は右サイドから展開され、2人のウィンガーの中では（ヤンクバ・）ミンテが特に活躍した。三笘は後半も目立った活躍をすることができず、ウェルベックと交代となったが、これは非常に効果的な交代となった」と記されている。
