²ÖÅÄ¸×¾å¡¢ÂçÁêËÐ¤Î²òÀâ¤ò½ª¤¨¿´¶¤òÅÇÏª¡Ö²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤14ÆüÌÜ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¸µ²£¹Ë¡¦¼ãÇµ²Ö¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄ¸×¾å¤¬27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê14ÆüÌÜ¤Î²òÀâ¤ò½ª¤¨¤¿¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢²ÖÅÄ¤Ï¡Ö½½»ÍÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Öº£Æü¤Ï¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤µ¤ó¡¢¤¢¤«¤Ä¤µ¤ó¤È¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤ÏÀé½©³Ú¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤14ÆüÌÜ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÌÀÆü¤Ï¤É¤ó¤Ê¼èÁÈ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤â¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£