友達になりたい『鬼滅の刃』の柱メンバーランキング！ 「煉獄杏寿郎」「宇髄天元」を抑えた1位は？
劇場版最新作が、9月12日の公開からわずか3日で北米興行収入1位を獲得したことでも話題となった『鬼滅の刃』。それぞれが個性豊かで人間味あふれる魅力を持つ「柱」メンバーの中なら、誰と友達になりたいですか？
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女262人を対象に「『鬼滅の刃』柱メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「友達にしたいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバー」ランキングを紹介します！
同率2位、1人目は音柱・宇髄天元です。忍の家系に育った反動で、大の派手好きに。同じ里で育った3人のくの一を妻に迎え、愛情を注いでいます。
遊郭での激闘の末、左目と左腕を失う大けがを負い柱を引退。その後も柱稽古に参加するなど、鬼殺隊のために力を尽くしています。
回答コメントでは「ノリがいい。遊びを知っている」（30代女性／鳥取県）、「優しくて、おもしろくて、仲間思いだから」（40代女性／愛媛県）、「色々なアドバイスなどもしてくれそうで、友達になりたいです」（50代女性／広島県）などの声が集まりました。
同率2位、2人目は炎柱・煉獄杏寿郎です。熱い心を持つ兄貴肌で、炎の呼吸の指南書を読み込んで自力で柱まで上り詰めた努力家の剣士。
柱や隊士たちからも慕われており、「うまい！」と豪快に弁当を頬張る食べっぷりも印象的。「心を燃やせ」「俺は俺の責務を全うする」といった名言の数々も多くのファンを魅了しました。
回答者からは「熱い男なので酒飲みながら熱い話したい」（30代男性／三重県）、「漢気に溢れててなかよくなれそうだから」（20代男性／静岡県）、「明るく前向きで、一緒にいて楽しく元気をもらえるから」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、恋柱・甘露寺蜜璃です。奇抜な髪形や怪力、旺盛な食欲によりお見合いが破談となった過去を持ち、自分らしくいられる居場所と添い遂げる殿方を見つけたいという理由で鬼殺隊に入隊。自分のコンプレックスを強さに変える姿に、励まされたファンも多いはず。
戦闘では柔軟な体を生かして、鞭のようにしなる特殊な刃の日輪刀を使いこなします。優しく仲間思いの性格や抜群のスタイル、どんな時でもポジティブな姿勢も魅力です。
回答コメントでは「一緒にいたら楽しそう。明るくて元気をもらえると思うし、恋話を一緒にしたら楽しそう」（30代女性／岐阜県）、「明るく可愛くよく食べるので、一緒に過ごしたら楽しく元気になりそうなので」（60代女性／東京都）、「何をしても笑顔で一緒になって楽しんでくれそう」（20代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
