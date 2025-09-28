社会現象レベルのヒットを巻き起こし、21世紀最高の"マクチャンドラマ"と称えられた「ペントハウス」シリーズへの出演をきっかけに、爆発的な知名度を獲得したキム・ヨンデ。

185cmの抜群のスタイルとクールなビジュアルはラブロマンスとも好相性で、「流れ星」(2021年)ではイ・ソンギョン、「損するのは嫌だから」(2024年)ではシン・ミナとの"ケミ"が大きな話題に。初挑戦となった時代劇でツンデレな若き王を演じた「禁婚令 -朝鮮婚姻禁止令-」(2022年)では、ヒロイン役のパク・ジュヒョンとの濃密なラブシーンが熱い注目を集めた。

そんなジュヒョンとヨンデが高校生役で再共演を果たしたミステリーが、行定勲監督が初めて韓国ドラマの演出と脚色を手がけたことでも話題の「完璧な家族」(2024年)だ。

パク・ジュヒョンとキム・ヨンデの再共演や行定勲監督の初演出も話題！「完璧な家族」 (C) Victory Contents Co., Ltd.

10月10日(金)よりKNTVにてTV初放送される「完璧な家族」は、日本でリメイクもされたマクチャンドラマ「SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜」(2018年)で夫婦を演じたユン・セアとキム・ビョンチョルの再共演作としても放送前から期待を集めていた作品。成功した弁護士ジニョク(キム・ビョンチョル)とその良き妻ウンジュ(ユン・セア)、2人に何不自由なく育てられた女子高校生ソニ(パク・ジュヒョン)という"完璧な家族"に隠された闇が徐々に暴かれていく様子をスリリングに描きだす。

「完璧な家族」 (C) Victory Contents Co., Ltd.

裕福な家庭に育ち、成績も優秀だったソニ。だが、幼い頃に親友だったスヨン(チェ・イェビン)が転校生として再び姿を現したことで全ての歯車が狂いだす。そしてある日、血だらけで帰宅したソニは、同級生のギョンホ(キム・ヨンデ)を殺したと母に告白する...。

第2話後半で描かれる"ギョンホ刺殺事件"を境に一気にサスペンスに舵を切る同作だが、序盤は爽やかな青春学園ストーリーかと思ってしまうほどの瑞々しさ。時折スヨンが不気味な雰囲気を漂わせる場面以外は、ドビュッシーのピアノ曲をはじめ美しいクラシックの調べを背景に、数々の青春ドラマを手掛けてきた行定勲監督ならではの手腕が光る、高校生の日常が展開する。

「完璧な家族」 (C) Victory Contents Co., Ltd.

「完璧な家族」 (C) Victory Contents Co., Ltd.

その中心にいるのが、ソニとギョンホだ。家族ぐるみで親しい様子の2人だが、ギョンホは、明るく快活なソニに片思い中。ソニの前で身だしなみを整え"よしよし"してもらいたくて頭を差し出したり、ソニの誕生日に特注のキーホルダーをプレゼントしたりと恋心がダダもれ。とにかく真っすぐでピュア、裏表のない誠実なキャラクターだ。

「完璧な家族」 (C) Victory Contents Co., Ltd.

ギョンホが不良に絡まれたスヨンを助けるシーンでは、ナイフを持った不良を素早くかわしてなぎ倒すキレキレのアクションも披露。1996年生まれで20代も後半に差し掛かり、「流れ星」では自信たっぷりの看板スター、「禁婚令」では最愛の妃を失い苦悩する王を演じたヨンデが、今作では一転、爽やかな高校生を何の違和感もなくナチュラルに演じているのはさすが。ちなみに今作では、ソニへの切ない片思いを歌った挿入歌「Unrequited Love」の歌唱も担当、美しい歌声を披露している。

「完璧な家族」 (C) Victory Contents Co., Ltd.

「完璧な家族」 (C) Victory Contents Co., Ltd.

だが、スヨンがギョンホに特別な感情を抱いてしまったことから事態は複雑に...。スヨンからギョンホ、ギョンホからソニへと向いた一方通行の矢印が、恐ろしい出来事の布石となっていく。ヨンデとイェビンも「ペントハウス」で共演しているだけに、この組み合わせが気になるファンも多いことだろう。

「完璧な家族」 (C) Victory Contents Co., Ltd.

ユン・セアとキム・ビョンチョルの怪演も期待以上のエキセントリックさ。加えて、若手刑事イ・ソンウ役で"INFINITEのエル"ことキム・ミョンスが特別出演しているなど、話題の多い本作。青春と狂気が入り混じる、行定勲監督ならではの"マクチャンドラマ"の世界にどっぷり浸かってみては？

「完璧な家族」 (C) Victory Contents Co., Ltd.

文＝酒寄美智子

放送情報【スカパー！】

完璧な家族

放送日時：2025年10月10日(金)20:00〜

※毎週(金)20:00〜(2話連続放送)

チャンネル：スカチャン1(KNTV801)、KNTV

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ