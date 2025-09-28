【 中川安奈 】 「マネージャーさんたちとミーティング❤⁺‧₊˚」 オフショットを公開 「フリーになってから半年」「刺激がいっぱいで楽しくて仕方ないです」
フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。
オフショット公開しました。
中川安奈さんは「マネージャーさんたちとミーティング❤⁺‧₊˚」と綴ると写真をアップ。
投稿された画像では、グレーのトップス・黒のスカート姿で様々なポーズを取る、中川安奈さんの姿が見て取れます。
続けて「過ごしやすい日が続いていたので秋の装いで出かけたら この日は30度近くあってとっても暑かったです笑」と、綴りました。
そして「フリーになってから半年。たくさんの出会いに感謝しながら、ひとつひとつのお仕事に精一杯取り組む日々...刺激がいっぱいで楽しくて仕方ないです いつも応援してくださるみなさま、本当にありがとうございます」と、その思いを綴っています。
この投稿にファンからは「オシャレなニット素敵ですね」・「元気もらってます」・「めっちゃいい笑顔」・「フリーからの半年間たくさんのメディアでの活躍素晴らしいですね これからも全力応援させてもらいますよ!」などの反響が寄せられています。
【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】