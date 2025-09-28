フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショット公開しました。

【写真を見る】【 中川安奈 】 「マネージャーさんたちとミーティング❤⁺‧₊˚」 オフショットを公開 「フリーになってから半年」「刺激がいっぱいで楽しくて仕方ないです」



中川安奈さんは「マネージャーさんたちとミーティング❤⁺‧₊˚」と綴ると写真をアップ。



投稿された画像では、グレーのトップス・黒のスカート姿で様々なポーズを取る、中川安奈さんの姿が見て取れます。







続けて「過ごしやすい日が続いていたので秋の装いで出かけたら この日は30度近くあってとっても暑かったです笑」と、綴りました。

そして「フリーになってから半年。たくさんの出会いに感謝しながら、ひとつひとつのお仕事に精一杯取り組む日々...刺激がいっぱいで楽しくて仕方ないです いつも応援してくださるみなさま、本当にありがとうございます」と、その思いを綴っています。









この投稿にファンからは「オシャレなニット素敵ですね‪」・「元気もらってます」・「めっちゃいい笑顔」・「フリーからの半年間たくさんのメディアでの活躍素晴らしいですね これからも全力応援させてもらいますよ!」などの反響が寄せられています。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







