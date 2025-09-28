「えっ…汚…」ママ友の家で見た、片付かない部屋の衝撃｜価値観の違いですか？【ママリ】

りさの家に遊びに来たはるか親子。出迎えたりさは寝坊して今起きた、と言います。リビングは引っ越してきてひと月経つのにまだ荷ほどきも終わっていなくて、散らかった状態。普通人が来る前に片づけない？どうなってんの？とはるかはドン引きしてしまいます。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさの家に遊びに行く日がやってきました。はるか親子を迎えたのは、寝坊してまだパジャマ姿のりさでした。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

りさの価値観を受け入れると決めたはるかは、「全然いいよ」と苦笑い。家に上がると、部屋は散らかり放題です。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

あまりの部屋の散らかりように、引いてしまうはるか。りさの娘も起きたばかりのパジャマ姿で登場です。

©mochidosukoi

©mochidosukoi

5歳の子が12時まで寝ているのは驚きますね、よっぽど夜更かししてたんでしょうか。部屋も散らかり放題で、とても人を呼ぶ環境ではないように見えますが…。

価値観の違い、あなたは許せる？

©mochidosukoi

©mochidosukoi

©mochidosukoi

近所に友達がいないことが悩みの主人公・はるかは、地元の友達・りさが近くに引っ越してくることになり喜びます。お互いの子どもの年齢が近いこともあり、一緒にピクニックやカフェに出かけますが、たびたび価値観の違いでぶつかってしまいます。



りさのお金にうるさい面、時間にルーズな面が気になり、共通の友人に探りを入れてみたところ、その友人も同じようなことでりさと揉めていました。悩みつつもりさとの付き合いを続けるはるかですが、ついに我慢できないほど価値観の違いを感じるできごとが起きます。しかし一方で、りさもはるかに対して、価値観の違いから不満を抱いていたのです。



友達同士でも、価値観に違いがあることは少なくありません。相手の態度を許せないと思う時、自分だけが正しいと決めつけてはいないか一度振り返りたいものですね。実は、相手も同じように不満があるかもしれません。そのとき、お互いに許せず疎遠になるか、違いを認めて歩み寄るか、価値観が近い別の友達を見つけるか…人付き合いにはさまざまな選択があります。



『これって価値観の違いですか？』は、人間関係の難しさと、女友達同士のちょっとした闇を感じる作品です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）