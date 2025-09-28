卓球のＷＴＴ中国スマッシュは、２８日から男女のシングルス１回戦が始まる。絶対王者・中国のホームで行われる一戦を前に、男女のエースが本紙の取材に応じ、決意を口にした。

女子の早田ひな（日本生命）は、２０２４年パリ五輪で銅メダル、団体では銀メダルを獲得したが、その後は長期にわたって左腕のケガに苦しめられた。それでも、現在は回復傾向にあり「昨年は腕のケガで（ＷＴＴ中国スマッシュに）出場することができなかったけど、今回は厳しい戦いになるが、一つずつ上に行けるように頑張りたい」と意気込んだ。

そんな早田が意識するのは、もちろん中国勢だ。世界の頂を見据える上で、避けては通れない相手だからこそ「勝ち上がっていったら中国人選手と当たることになるので、１回くらい今年中に倒して勝ち上がれたらいいなと思っている」と力を込めた。

男子の張本智和（トヨタ自動車）は７月のＷＴＴ米国スマッシュで準優勝、８月のＷＴＴチャンピオンズ横浜では優勝を果たすなど、世界の舞台で存在感を示している。今大会に向けては「ラスベガスの大会（ＷＴＴ米国スマッシュ）で２位だったので、決勝進出を目標にしたい」と展望を語った。

現在の世界ランキングは日本勢トップの４位。しかし、満足はしておらずアジア選手権（１０月、インド）などさまざまな大会を通じて、さらにランキングを上げていきたいという。「残りの期間の目標はチャンピオンズ、アジア選手権、ファイナルがあるので、１つでも多くの大会で優勝を目指して、４位より上に行けるように頑張りたい」と闘志を燃やした。

大アウェーでの試合が予想される今大会。日本のエースは果たしてどんなパフォーマンスを見せてくれるのだろうか。