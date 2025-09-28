めちゃスレスレ…！ 路面電車と接近時どう運転？ バスとの衝突事故も発生… 気をつけるべきルールとは

JAFのアンケート調査では「路面電車のそばを通行する際の交通ルールが分からない」との意見も

岡山市の中心部で路面電車と路線バスが衝突し、路面電車の運転士とバスの乗客あわせて2人がケガをする事故が発生しました。

路面電車とクルマの事故はたびたび発生していますが、このような道路ではどのような点に気をつけて運転すべきなのでしょうか。

路面電車が接近！ 何に気をつけるべき？（画像はイメージ、まちゃー / PIXTA）

【画像】これが路面電車用信号の「謎の矢印」です。（18枚）

2025年9月15日20時半ごろ、岡山市北区表町の交差点で路面電車と路線バスが衝突し、路面電車の運転士とバスの乗客あわせて2人がケガをする事故が発生しました。

2人は救急搬送されましたが、命に別状はないということです。また、路面電車と路線バスに他の乗客はいませんでした。

現場は路面電車が中央を通る片側2車線の直線道路であり、右折中の路線バスが対向から直進してきた路面電車とぶつかったものとみられます。

この事故により路面電車が脱線したほか、路線バスの左側前方が大破しました。現在、警察が事故の詳しい状況を調べています。

実はこの事案のように、路面電車と自動車が道路上で接触する「道路障害事故」はたびたび発生しており、国土交通省鉄道局の統計によると2024年度中の事故は34件、負傷者は全部で13人でした。

今回の事案に対してはインターネット上で「夜だったから、どちらかが相手の存在を見落として事故が起きたのかな？」「普通に考えたら路面電車が優先だよね」「結構大きな事故だと思うので、原因を徹底的に究明してほしい」など、さまざまな意見が聞かれました。

さらに「路面電車がある土地で一度運転したが、右折しようとしたら先の道路が渋滞していて動けなくなり、その後路面電車がやってきて警笛を鳴らされまくったことがある」「路面電車に慣れていない人からすると、信号機でパニックになるのよ」といった声も上がっています。

なお、過去にJAF広島支部と広島電鉄がおこなった「自動車ユーザーの路面電車に対するアンケート」によると、「クルマを運転中に路面電車と接触するおそれがあるなどヒヤッとした経験はあるか」との問いに、全体の27.8％のユーザーが「ある」と回答しています。

加えて、「クルマで路面電車のそばや軌道敷内を通行する際に気をつけるべき交通ルールが分からない」という声も寄せられました。

路面電車の近くを走る…その場合に覚えておきたい交通ルールとは

まず基本的な交通ルールとして車両は原則、路面電車の軌道敷内を通行できませんが、「右折、左折、横断、転回をするため軌道敷を横切るとき」や「危険防止のためやむを得ないとき」などは軌道敷内を通行することが可能です。

ただし車両の通行に関しては「後方から路面電車が接近してきたときは、路面電車の正常な運行に支障をおよぼさないように、すみやかに軌道敷外に出るか、路面電車から必要な距離を保つこと」と法令で定められています。

つまり、車両は路面電車の通行を妨げないようにしなければなりません。

車両が軌道敷を横切って右折する際も、対向から路面電車が近づいてきていないか安全確認をしっかりおこなうことや、軌道敷内で停止しないことが重要です。

右折しようとした先が渋滞していて前に進めず軌道敷内でクルマが止まってしまい、路面電車の妨げになるケースもあるため、余裕を持って右折すべきといえるでしょう。

また車両が右折する際は、対向の路面電車だけでなく、車両の右後方から走行してくる路面電車にも気をつけなければなりません。

交差点を右折しようとしたクルマが、右側後方から接近してくる路面電車に気づかず接触してしまう事例も実際に発生しています。

路面電車は急には止まれないということを念頭に置き、自動車側が配慮する意識を持つことが大切です。

路面電車用の「黄色矢印」信号

そのほか路面電車が走る街では、車両用の信号機の下に「黄色の矢印信号」が設置されていますが、この黄色の矢印信号は路面電車専用です。

たとえば車両用の信号機が赤色で、黄色の矢印信号が上を示していたら、路面電車のみ直進することができます。クルマのドライバーは誤って進行しないよう注意しましょう。

※ ※ ※

路面電車に関しては、停留所付近の通行方法も法令で定められています。具体的には停留所に安全地帯がある場合、乗り降りする人の有無にかかわらず、クルマは徐行して通行します。

もし安全地帯がない場合には、乗り降りする人や横断する人がいなくなるまで路面電車の後方で停止しなければならないといったルールもあります。

観光などで路面電車が通行する街に行く際は、基本的な交通ルールを確認しておいたほうが良いでしょう。