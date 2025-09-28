ツンデレ全開でかわいい！“撫でて”→“塩対応”のギャップがすごい猫に3万いいね「気分屋」【ママリ】

撫でられたい＆塩対応の表情に3万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

菅田ホタテ(@sudahotate)さんの投稿です。「猫は気分屋」とは、よく言われる話ですよね。乗り気ではないときには、大好きなおもちゃでも知らんぷりだったり、撫でようとすると逃げてしまったり。しかし、そんな気まぐれなところが、猫の魅力でもあります。





2匹の愛猫と暮らす投稿者・菅田ホタテさんは、「撫でられたい時とそうじゃない時」のホタテちゃんを、カメラに収めました。あまりにわかりやすく表情に出ている写真に、別人…ならぬ別猫？とついつい笑みがこぼれます。

©sudahotate

©sudahotate

←撫でられたい時と、

そうじゃない時→

1枚目の撫でられたいときの写真では、うっとりとした表情でまさに至福の時間を過ごしているよう。ところが、2枚目の写真では、これ以上触れると猫パンチが飛んでくるのではないかと思うほどの迫力。目つきがキッとなっており「嫌にゃ…」と言っているようです。



この投稿には「不満気ながらも撫でさせてはくれるんですね😂」「猫は気分屋～♪」といったコメントが寄せられていました。「こんな表情もしますが、穏やかで優しい子なんです」と話す菅田ホタテさん。猫好きの方にとっては気まぐれなところも、愛おしいものです。あまりの表情の違いに、思わず笑ってしまう写真でした。

「あら短い」赤ちゃんコーギーのあんよに5万いいね

ウェルスターレッドコーギー犬舎(@WScorgikennel)さんの投稿です。何をしていてもかわいい犬の赤ちゃん期。何時間でも見ていられる…という人もいるのではないでしょうか。



投稿者・ウェルスターレッドコーギー犬舎さんは、家庭犬訓練所が営むペンブロークコーギー専門犬舎。今回は、元気にごはんを食べる子犬の様子を投稿してくれました。

©WScorgikennel

離乳食、しっかり4つ足で立って食べてるとは思えない短さ🐾

もともと短足でかわいいコーギーですが、子犬期は見えないくらいのあんよ。あまりの愛らしさにため息がでそうです。ただご飯を食べているだけで、見る人を癒やしてくれますよね。



この投稿に「短すぎてかわいい」「みじかわ(短くてかわいい)…」などのリプライが寄せられました。たくさん食べて、たくさん寝て、たくさん遊んで元気に育ってほしいですね。かわいくて癒やされる投稿でした。

「僕のもの！」独り占めする猫の表情に1.5万いいね

とろ、おにく(@torotolo106106)さんが投稿した写真です。爪とぎは猫にとって欠かせない行為で、ストレス発散にもなるそう。ただ、飼い主としては家の中のどこででも爪とぎをされると、困ってしまいますよね。



ある日、とろ、おにくさんが新しく愛猫の爪とぎ器を購入して、所定の場所に設置しました。すると、床に置いた途端に愛猫のおにくくんが駆け寄ってきて…

©torotolo106106

新しい爪とぎ買ったら「僕のもの！」って言って離さない

これはかなり気に入っている様子ですね。おにくくんの表情から「僕のだよ～」という心の声が聞こえてきそうです。猫にによっては、爪とぎ器が気に入らないと見向きもしないそう。おにくくんがこれだけガッシリ掴んで離さない姿を見ると、新しい爪とぎ器も大活躍しますね。



この投稿には「こだわりを知るにゃん」「この爪とぎ僕色にゃ！って言ってます」「かわいさがあふれるアングル」などのリプライが寄せられました。爪とぎ器を抱きかかえるような前足が、何ともかわいくてキュンキュンしてしまいます。



こんなにかわいい反応をしてくれたら、飼い主さんの顔もほころんだことでしょう。猫と暮らしている中で、日々いろいろな表情や反応を目にすると、ほっこりとした気持ちになって心が癒されますよね。おにくくんの気に入ったアピールがかわいい写真でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）