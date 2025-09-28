¡Úµð¿Í¡ÛÇëÈø¶©Ìé¤¬¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡¡£¸·î£¹Æü¤Î£²·³Àï¤Çº¸ÂÀ¤â¤â¤òÆùÎ¥¤ì¡Ä£³·³Àï
¢¡Îý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í£³·³¡½À¾Éð£³·³¡Ê£²£¸Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¡¢£³·³¤¬À¾Éð£³·³¤È¹Ô¤¦Îý½¬»î¹ç¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º¸ÂÀ¤â¤â¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿ÇëÈø¶©Ìé³°Ìî¼ê¤¬¡¢¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡££¸·î£¹Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¤Ç±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¡¢±¦Íã¼ê¤Î¼ººö¤ò¸«¤Æ²ÃÂ®¤·¤¿ºÝ¤Ë´µÉô¤òÉé½ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó£±¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¡£ÀèÈ¯¤Ï¿¹ËÜÅ¯À±Åê¼ê¤Ç¡¢µµÅÄ·¼ÂÀÊá¼ê¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à¡£
¡¡µð¿Í¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Úµð¿Í¡Û
¡¡£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡¡ÇëÈø
¡¡£²ÈÖ¡¦Í··â¡¡ÂçÄÅ
¡¡£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡¡ÁêÂô
¡¡£´ÈÖ¡¦Êá¼ê¡¡µµÅÄ
¡¡£µÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¡ºäËÜÍ¦
¡¡£¶ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡¡ÅÄ¾å
¡¡£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡¡ÃÝ²¼
¡¡£¸ÈÖ¡¦º¸Íã¡¡½®±Û
¡¡£¹ÈÖ¡¦±¦Íã¡¡Âç¾ë¸µ
¡¡Åê¼ê¡¡¿¹ËÜ