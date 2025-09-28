スパゲティーを食べたことのない80代祖母→孫がふるまった結果に7.2万いいね「幸せ自慢」「素敵」【ママリ】

「この前のやつ作って」祖母のお気に入りは、孫が作ったパスタ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、珠(@rockabyemybaby_)さんの投稿したエピソードです。

皆さんは祖父母との思い出はありますか？子どものころ家に遊びに行ったなあ、どこかに連れて行ってもらったなあなど、記憶に残っている思い出もあるのではないでしょうか。





投稿者・珠(@rockabyemybaby_)さんの祖母は、スパゲティを80数年食べたことがなかったそう。そこで何度もさまざまなパスタを作って食べさせたところ、珠さんの作るパスタがお気に入りに。祖母と孫の、ホッと心温まるエピソードが話題となりました。

自慢です

スパゲティを80数年食べたことのない祖母に、お昼ご飯として何度もパスタをいろんな種類作って食べさせました。祖母は、外食ではパスタは頼まないものの、私の作るパスタがとてもお気に入りで、「この前のやつ作って」とおねだりするようにまでなりました。一生作るので、長生きしてほしい。

普段は食べないけれど、きっと孫である珠さんが作るから特別なのでしょう。「作って」と言ってもらえたら、また喜んでもらいたくなりますね。「一生作るので、長生きしてほしい」おばあ様にとって、これほどうれしい言葉はないのではないでしょうか。



この投稿には「こういう自慢話なら何時間でも聞いていたい」「食べたいもの、楽しみなことが80歳を超えて見つかるって素晴らしい👍✨」と、温かなコメントが寄せられていました。珠さんの投稿をきっかけに祖父母との出来事を思い出す方も。素敵な自慢話に癒される、素晴らしい投稿でした。

