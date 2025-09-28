¡È²ÈÄÂ110Ëü±ß°Ê¾å¡É¿·µï¤¬ÏÃÂê¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¡¢¥¥ã¥ß»Ñ¤ËÉ×¡¦¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬È¿±þ¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¡×¥Õ¥¡¥ó¤âÀä»¿
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢É×¤ÇÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Î¹â¶¶Ô÷ÆóÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ ¡È²ÈÄÂ110Ëü±ß°Ê¾å¡É¿·µï&É×¤¬È¿±þ¤·¤¿¼Ì¿¿¡ÊÊ£¿ô¥·¥ç¥Ã¥È¡Ë
¡¡2021Ç¯1·î¤Ë¹â¶¶Åê¼ê¤È·ëº§¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î10·î¤ËÄ¹½÷¤Î¡Ö¥Ù¥Ó¤Á¤ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿ÈÄÌî¡£SNS¤Ë¤Ï¹â¶¶Åê¼ê¤Î¾¡Íø¤ò´ê¤¦°¦ºÊÎÁÍý¤Î¡Ö¾¡¤ÄÐ§¡×¤ä¡¢¤ª¤Ç¤«¤±¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ù¥Ó¤Á¤ó¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢7·î¤Ë¤Ï²ÈÄÂ110Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¿·µï¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥ë¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌ´¤Î¤ª¤¦¤Á¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅØÎÏ¤·¤ÆÍýÁÛ¤Î²È¤Ë½»¤à¤ÎËÜÅö¤Ë³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡26Æü¤ÏInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤Î¹â¶¶Åê¼ê¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë