【葛飾金町】進化形のハイブリッドな絶品クレープのお店がオープン♪

JR常磐線各駅停車『金町駅』より徒歩で15分ほど、近くにはピクニックやクライミングに桜の名所で広大な自然を満喫できる水元公園があります。その近くの閑静な住宅地に７月６日にオープンしたばかりのユアサクレープさん。『生地が主役』その絶品の進化系クレープをご紹介します♪

メニューが豊富♡デザート系に惣菜系

バリエーション豊富なメニュー♪どれにしようか迷うくらい魅力的な商品がたっくさんあります。

デザート系にはホントノチョコとか気になったり(笑)手頃な価格の「ギーシュガー」という珍しいシュガークレープがあったり、ガッツリとハムチーズも行きたいし悩みに悩んで横をチラチラッと見たら・・・

本日の気まぐれ

こちらに決めました。いちごにあんこにホイップ♪想像しただけで生唾がドバドバ出てきてしまいました。

オーダーしてから焼き上げるので5～10分ほどで完成します。店内でも数席ですが、食べるスペースもあり、ドリンク類も販売しています。

生地が主役サクッとモチッの新食感

こちらが完成した商品♡今流行りでトレンドのサクッというパリパリ系のクッキー生地のクレープとモチッとした食感が楽しめるハイブリッドな進化形クレープ☆

大きさも大きくてボリューミー☆その中にフローズンのいちごにつぶ餡、甘さ控えめながらも上質なホイップでつぶ餡の甘さとホイップのコクのマリアージュが楽しめて、尚且つヒヤッとしたフローズンいちごの食感と酸味が絶妙な美味しさ。

食べながら思わず微笑みが止まらない感じで♡最初の一口はパリッとサクッとした食感で、大きく頬張るとモチモチの食感に変化☆

２度楽しめる食感はユアサクレープさんだけの唯一無二のクレープ☆とても美味しい♪

追加に生地だけというのも販売していたので思わず購入しちゃいました。生地だけ購入して自宅で色々自己流にアレンジ出来ちゃいます♪

生地のみのクレープはワンちゃんでも食べれるそうなので身体に優しい素材っていうのも分かります♪あらゆる世代に喜んでもらえる設計もナイスです。

店内の様子

今の時期だと旬のクレープは栗のヤツという商品。こじんまりとしたお店ですが、店員さんの丁寧な説明と笑顔の接客で自分好みのクレープが見つかります。

ギーシュガーのギーとは？店舗に説明が書いてありました。が・・・写真を撮り忘れてしまいました（泣）なので気になった方は店舗あるいは公式のホームページ又はInstagramを見て下さいね♡

まとめ

今回は私も大好きなクレープの中から、スゴい♡新食感♡新感覚♡のクレープを紹介させて頂きました。場所的には水元公園を目的とした昼食やおやつにピッタリかと思います。

価格もコストパフォーマンスの面でとてもお得に感じたので、デートにファミリーで是非ハイブリッドな絶品クレープを楽しんでみて下さいね♡

店舗情報

・所在地 東京都葛飾区東金町5-20-7

・営業時間 11:00～17:00(生地がなくなり次第閉店)

・定休日 不定休(公式のInstagramから確認お願いします)