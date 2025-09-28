±³¤À¤í¡ª¡© º´Ìî³¤½®¤ËÈá·à¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¡ÖÌ£Êý¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ê¡×ÌµÇ°¤Î¼ºÅÀ´ØÍ¿¤ÇÃÏÌÌ¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤¿°ìÉô»Ï½ª
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¤¥ó¥Ä 0¡¼2 ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î27Æü¡¿¥á¡¼¥ô¥¡¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Ûº´Ìî¤¬Ì£Êý¤È¸òºø¢ª¼ºÅÀ¤Ë¥¬¥Ã¥¯¥ê¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF¤Îº´Ìî³¤½®¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤«¤é¼ºÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î27Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿27Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤¬¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤ì¤ò¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÎGK¥°¥ì¥´¡¼¥ë¡¦¥³¥Ù¥ë¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÁÇÁá¤¤¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÁ°Àþ¤ÎFW¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡ÀÚ¤ìÌ£È´·²¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬²Ð¤òÊ®¤¡¢¥¢¥Ç¥¤¥§¥ß¤¬Ãæ±û¤ÎFW¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢¡¼¤Ë¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤È¡¢±¦¤ÎÂç³°¤ò²ó¤Ã¤¿FW¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤Ø¤È·Ò¤°¡£ºÇ¸å¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿DF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥ô¥§¥ó¥½¥ó¤¬¡¢¥¯¥í¥¹¤ËµÍ¤á¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Å¨¿Ø¤«¤é¼«¿Ø¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤ËÁÇÁá¤¯µ¢¿Ø¤·¤Æ¤¤¤¿º´Ìî¤ÈDF¥·¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥ô¥£¥É¥Þ¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º´Ìî¤¬Â¤ò³ê¤é¤»¤¿¤³¤È¤Ç¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¥ô¥£¥É¥Þ¡¼¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ÎÉÔ±¿¤Ê¸òºø¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¥Ö¥é¥ó¥È¤Î¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¡¢º´Ìî¤Ï·üÌ¿¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÂ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î°ìÊâµÚ¤Ð¤º¡¢¼ºÅÀÄ¾¸å¤Ë¤Ï¤½¤Î¾ì¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤Æ²ù¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ABEMA¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿±Ê°æÍº°ìÏº»á¤Ï¡Ö¡ÊÀÜ¿¨¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂÐ±þ¤¬¡Ë°ìÊâÃÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢Ä¾Á°¤Î¸òºø¤¬¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¼éÈ÷¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤ÏABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤äSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö³ê¤ê¤Þ¤¯¤ê¤ä¤Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê³ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö´°àú¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤Ê¡×¡Ö³ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Öº´Ìî¤¬²Ä°¥ÁÛ¤À¤Ê¤³¤ì¡×¡Öº´Ìî¤Ï¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤í¡×¡Öº´Ìî¤¬Ì£Êý¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÁê¼ê¤ËÁ°È¾¤Ç2ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ë¡£º´Ìî¤â¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢0¡¼2¤ÇÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ë